Автокресло спасает жизнь вашему ребенку.
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14 лет назад
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http://www.detki.biz/view1894.html
Вы планируете поездки на автомобиле с ребенком? Тогда вам необходимо позаботиться о безопасности вашего малыша. Как лучше это сделать? Вам просто необходимо иметь в машине детское автокресло. В статье рассматриваются в имеющиеся категории этих кресел.