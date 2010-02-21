Автокресло спасает жизнь вашему ребенку.

http://www.detki.biz/view1894.html

Вы планируете поездки на автомобиле с ребенком? Тогда вам необходимо позаботиться о безопасности вашего малыша. Как лучше это сделать? Вам просто необходимо иметь в машине детское автокресло. В статье рассматриваются в имеющиеся категории этих кресел.