Автомобиль, в котором поворачиваются все колеса

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http://supreme2.ru/avtomobil-povkolesa/
Японская фирма «Хонда» планирует начать в текущем году выпуск автомобилей с системой рулевого управления, обеспечивающей поворот всех четырех колес.
При этом водитель сможет поворачивать задние колеса в том же или противоположном
направлении по отношению к передним.