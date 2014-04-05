Автомобиль, в котором поворачиваются все колеса

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10 лет назад
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Японская фирма «Хонда» планирует начать в текущем году выпуск автомобилей с системой рулевого управления, обеспечивающей поворот всех четырех колес.

При этом водитель сможет поворачивать задние колеса в том же или противоположном

направлении по отношению к передним.

104_Автомобиль, в котором поворачиваются все колеса.doc
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