Суть статьи «Азбука веры» не в том, что бы объять необъятное, но помочь любому христианину хоть немного осмыслить свою веру. Подвести его к вратам Храма и приоткрыть перед ним мир, где царит мир и любовь, где прощаются грехи, где человек открыл свое сердце для Бога и Бог встречается с ним.