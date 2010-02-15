Баня – проверенный веками способ отдохнуть

Про баню слышал каждый, её люди придумали как минимум в средневековье, с тех давних пор баня не сильно изменилась, но приобрела множество разных форм и стала широко распространена. У каждого народа свои традиции и особенности, северные народы отдают предпочтение высокой температуре и сухому пару, южные народы наоборот привыкли к невысокой температуре, но при этом воздух должен быть влажным. Вы можете выбрать любой тип бани, они все оказывают весьма благоприятное воздействие на организм и заставляют изрядно попотеть. Выбор достаточно большой, есть привычные нам русские бани и похожие на них финские сауны, есть мягкие по воздействию турецкие бани, для экстрималов может подойти баня «по чёрному». Баня доступна даже во время похода, при наличии палатки и валунов. Какой бы вариант вы не выбрали, посещение бани не оставит вас равнодушным. При этом, следуя элементарным правилам, вы поправите своё здоровье и выйдете из бани чистым, здоровым и отдохнувшим. Если не соблюдать некоторые тонкости, вы полностью не отдохнёте, и даже можете нанести вред своему здоровью. Тонкостей в банном деле очень много, раньше они передавались из поколения в поколение, а сейчас городскому жителю часто и спросить не у кого. Но, к нашему общему счастью, интернет стремительно развивается, и на сайтах можно найти обрывки нужных сведений. На нашем портале работают люди, которые обобщили эти обрывки и готовы поведать вам много банных секретов, и дать важные, а порою просто необходимые советы по всем вопросам, от подготовки к походу в баню, до её строительства и обустройства. Итак, разрешите представиться, портал «Всё о сауне».

Наш портал создан недавно, но с момента официального начала работы (май этого года) непрерывно и динамично развивается. При этом сайт ничего не продаёт и не покупает, наша цель заключается, не в получении прибыли, а в грамотной консультации по вопросам банных дел. Наши опытные специалисты в любое время суток дадут вам полезные советы о том, как подготовится к бане, что с собой взять, как и чем правильно парится, как правильно сделать веник, какие принадлежности выбрать для бани или сауны. Вы можете изучить статьи, размещённые на сайте или посоветоваться с экспертом, в качестве которого может выступить и читатель с достаточным опытом в банных делах, которому есть чем поделиться, при этом эксперт получает до 30% от прибыли портала. Эксперты творческие работники сайта, обеспечивающие качественными, грамотными материалами. Организацией работы портала, его продвижением и поддержкой занимается система N, в состав которой входят десятки других сайтов, которые наравне с порталом «Всё о сауне» поведают массу интересных вещей в различных сферах интересов. Если вы чем-либо увлекаетесь, обязательно загляните на наш портал и узнаете много полезного о велоспорте, последних достижениях науки и техники, туризме, разных вариантах проведения досуга, а если обладаете полезным опытом, непременно поделитесь им с единомышленниками. Если у вас нет увлечений, непременно заходите на наш портал, и они у вас обязательно появятся.