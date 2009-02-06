Bed for cat, или Фокстерьеры в интерьере

http://uhouse.ru/house/yourhouse/pitomec/2131-bed-for-cat-ili-foksterery-v-interere.html

Статья для сайта об интерьере.

В публикации рассмотрены рекомендации о том, как разместить животных в жилище так, чтобы соблюсти гармоничность интерьера и учесть потребности домашних любимцев.

Накануне вечером, в нашей кухне – традиционном зале для переговоров, на повестке дня семейного совета стоял вопрос о предстоящем ремонте. Событие это, без сомнения, весьма значительное, а посему, без горячих дискуссий по поводу будущего интерьера не обошлось. И когда консенсус, казалось, был уже достигнут, и все нюансы, от общего стиля помещений до размещения моей бесценной коллекции фиалок, были урегулированы, где-то из-под стола прозвучало едва слышное, но такое отчаянное: «Мяу!» Как же она была права, наша общая любимица дворянского происхождения (в смысле со двора)! Никто совершенно не учел ее законного права на жилплощадь в расписанном от «а» до «я» интерьере.