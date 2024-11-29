Кейс: Копирайтинг для компании Belek honey

Что мы сделали?

Мы создали рекламный текст, который стал сердцем маркетинговой кампании belek. Работа включала в себя не только подбор слов, но и глубокое погружение в философию бренда. Мы рассказали историю компании так, чтобы она зацепила сердце каждого клиента, передала тепло, которое Pelicani вкладывает в свой продукт, и сформировала прочную связь с аудиторией.

Что вдохновляло?

Эмоции! Мы не просто написали текст, а передали ощущение легкости, свободы и заботы, которое символизирует Belek. Это не сухой копирайтинг — это голос компании, её душа.

Какие инструменты использовали?

• Разработали креативный текст для рекламы, основанный на уникальных ценностях бренда.

• Создали концепцию видеоролика, где каждая секунда транслировала ключевые посылы компании.

• Проработали текстовые блоки для социальных сетей и сайта, которые вызвали эмоциональный отклик у аудитории.

Результат:

Текст стал тем самым “магнитом”, который привлек внимание аудитории, усилил узнаваемость бренда и помог повысить доверие клиентов.