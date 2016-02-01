Бетонконтакт представляет собой современныйвариант штукатурной грунтовки, которая производится на акриловой основе в

сочетании с различными добавками (песок, цемент и т.д.), способными обеспечить

максимальную адгезию материалов, существенно улучшить технологичность

полимерных, гипсовых, цементных смесей, а также значительно продлить

долговечность рабочих поверхностей. Бетонконтакт чрезвычайно эффективен в использовании в качествегрунтового состава по гипсокартону, старому кафелю, железобетону,

пенополистиролу, бетону, по проолифеннымповерхностям, по алкидной и масляной краскам. Рекомендован, как для наружных,

так и внутренних работ. Благодаря кристаллам кварцевого песка,содержащимся в составе грунтовой смеси, бетонконтакт повышает степень адгезии плотных,

гладких, слабопористых основ за счет придания им шероховатости. Бетонконтакт великолепно

выполняет роль шпаклевки по металлическим деталям. В процессе грунтования осыпающихся

потолочных и стеновых поверхностей происходит значительное укрепление их рыхлой

основы и, как следствие повышаются показатели прочности до максимально

возможных пределов. Грунт предлагается уже готовым к применению.Прежде чем приступить к работе, с рабочих поверхностей убирается жир, грязь,

пыль, старые отслоения. Бетонконтакт наносят при помощи кистей либо малярного

валика. Соблюдение мер безопасности обязательно. Все бетонконтакты на акриловой

основе характеризуются абсолютной экологической безопасностью, устойчивостью к

разрушительным плесневым, грибковым и паразитарным процессам. Использование бетонконтакта для обработкистеновых и потолочных поверхностей гарантирует целостность, прочность и

долговечность стен и потолка после высыхания либо сверления отверстий.