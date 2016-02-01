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Бетонконтакт представляет собой современныйвариант штукатурной грунтовки, которая производится на акриловой основе в
сочетании с различными добавками (песок, цемент и т.д.), способными обеспечить
максимальную адгезию материалов, существенно улучшить технологичность
полимерных, гипсовых, цементных смесей, а также значительно продлить
долговечность рабочих поверхностей. Бетонконтакт чрезвычайно эффективен в использовании в качествегрунтового состава по гипсокартону, старому кафелю, железобетону,
пенополистиролу, бетону, по проолифеннымповерхностям, по алкидной и масляной краскам. Рекомендован, как для наружных,
так и внутренних работ. Благодаря кристаллам кварцевого песка,содержащимся в составе грунтовой смеси, бетонконтакт повышает степень адгезии плотных,
гладких, слабопористых основ за счет придания им шероховатости. Бетонконтакт великолепно
выполняет роль шпаклевки по металлическим деталям. В процессе грунтования осыпающихся
потолочных и стеновых поверхностей происходит значительное укрепление их рыхлой
основы и, как следствие повышаются показатели прочности до максимально
возможных пределов. Грунт предлагается уже готовым к применению.Прежде чем приступить к работе, с рабочих поверхностей убирается жир, грязь,
пыль, старые отслоения. Бетонконтакт наносят при помощи кистей либо малярного
валика. Соблюдение мер безопасности обязательно. Все бетонконтакты на акриловой
основе характеризуются абсолютной экологической безопасностью, устойчивостью к
разрушительным плесневым, грибковым и паразитарным процессам. Использование бетонконтакта для обработкистеновых и потолочных поверхностей гарантирует целостность, прочность и
долговечность стен и потолка после высыхания либо сверления отверстий.