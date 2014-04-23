Без чего немыслим идеальный пляжный образ

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10 лет назад
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Основные направления пляжной моды сезона 2014 года: купальники, парэо, бижутерия, аксесуары

Без чего не мыслим идеальный пляжный образ мой вариант.doc
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