Безопасное вождение в тумане

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Туман по праву считается одним из самых коварных состоянийокружающей атмосферы. Мельчайшие капли дождя, повисшие в воздухе, существенно
осложняют работу транспортных коммуникаций. Согласно последним статистическим
данным более трети аварий происходят из-за плохой видимости на дороге. Особенностью
человеческого восприятия во время тумана является ошибочная оценка расстояния
до движущихся и неподвижных объектов. Избежать неприятностей поможет
рассудительность и спокойная манера вождения.