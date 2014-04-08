Безопасное вождение в тумане

Туман по праву считается одним из самых коварных состоянийокружающей атмосферы. Мельчайшие капли дождя, повисшие в воздухе, существенно

осложняют работу транспортных коммуникаций. Согласно последним статистическим

данным более трети аварий происходят из-за плохой видимости на дороге. Особенностью

человеческого восприятия во время тумана является ошибочная оценка расстояния

до движущихся и неподвижных объектов. Избежать неприятностей поможет

рассудительность и спокойная манера вождения.