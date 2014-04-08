Безопасное вождение в тумане

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10 лет назад
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Туман по праву считается одним из самых коварных состоянийокружающей атмосферы. Мельчайшие капли дождя, повисшие в воздухе, существенно

осложняют работу транспортных коммуникаций. Согласно последним статистическим

данным более трети аварий происходят из-за плохой видимости на дороге. Особенностью

человеческого восприятия во время тумана является ошибочная оценка расстояния

до движущихся и неподвижных объектов. Избежать неприятностей поможет

рассудительность и спокойная манера вождения.

Безопасное вождение в тумане.docx
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