Bianchini & Capponi (статья для сайта /Киев/)

Итальянская мебель для ванных комнат Bianchini & Capponi— это неприкрытая, грубоватая роскошь, подчёркнуто демонстрирующая свою индивидуальность и достоинство. Бренд относится к производителям так называемой, «настоящей»

мебели, вся продукция которой состоит из деревянного массива. Bianchini & Capponi является эталоном моды, и, как любой эталон, её копируют производители, занимающие ступеньки пониже, наживаясь на таланте Bianchini & Capponi

создавать красивые вещи, отличаемые от остальных высоким художественным вкусом и совершенными пропорциями.

Компания предлагает:

- консоли (подвесные, фигурные, на ноге);

- тумбы;

- шкафы;

- ванны;

- зеркала.

Купить мебель для ванных комнат от Bianchini & Capponi вКиеве вы можете, выбрав в каталоге понравившуюся модель в любой из предоставленных коллекций. К примеру, в новой современной коллекции Linea Design модели Onde, Bombata и Diamanta названы по форме фактурных фасадов – волнами, капитоне и гранями кристалла. Новая коллекция с акцентом на грубых формах тумб и шкафчиков — Urban chic. Достаточно просто купить мебель для ванных комнат от Bianchini & Capponi в Харькове: Neoclassico – чистые классические линии. В этой же коллекции кроме тумб на ножках с мраморной столешницей и зеркал с двумя видами декора (цветочным и геометрическим), предлагается отдельностоящяя ванна с классическими панелями, настенные панели буазери и двери. Также вас порадует коллекция Cristallo – стеклянные фасады мебели, фасками сделан геометрический узор, и стеклянные, словно хрустальные вазы, раковины. Linea Fashion – фасады покрытые серебряной или золотой фольгой со стильным узором.

Бренд предлагает огромный выбор классических резных зеркал из деревянного массива, а для любителей гламура компания создала коллекцию Linea Deco, где есть отделки с инкрустацией фасадов перламутром и фасады,

обтянутые кожей ската.

Для ценителей настоящего европейского прованса есть коллекции мебели для ванной Toscana, Ottocento, Mediterranea, Provenzale и Novecento. Чистое неокрашенное дерево (или же окрашенное — в белый, с потертостями, цвет или в теплые пастельные цвета — бежевый, оливковый и голубой). Плюсом ко всему, любую понравившуюся модель

можно заказать в индивидуальном размере.

Мебель от Bianchini & Capponi — это выбор состоявшихся и уверенно стоящих на ногах людей, которая продемонстрирует вашу силу характера и отличный вкус.