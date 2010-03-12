Быстрое похудение или вся правда о жире

Часто мы хотим быстро сбросить вес, а причины этому нежданная любовь, подготовка к пляжному сезону, дни рождения и другие праздники, на которых мы хотим выглядеть восхитительно, да или просто влезть в любимое платье. Мы не хотим долго сидеть на диетах и пытаемся сбросить вес за неделю. Но не так-то легко быстро избавиться от килограммов, которые мы копили долгое время, уплетая пирожки и тортики.

Но как быстро похудеть? При этом, не навредив своему здоровью.