Бизнес на граффити

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13 лет назад
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Много художников, которые занимаются граффити на улицах, обращаются к своему хобби как к простому увлечению, которое не в состоянии приносить деньги. Такая мысль тщетна. Конечно, истинное искусство не продается. Но если граффити, в самом деле, интересны и пленят внимание, то почему же не создать свой бизнес на любимом занятии?

Существует достаточно способов заработать хорошие деньги, делая то, что вам по душе.

Бизнес на граффити.doc
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