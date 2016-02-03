Блок питания для светодиодной ленты

Источники, питающие светодиодное оборудование, предназначены обеспечиватьполноценное и стабильное функционирование гибких светодиодных лент в рамках

заданного напряжения, определенного температурного режима. Качественный блок

питания предотвращает преждевременную деградацию светодиодов, тем самым

существенно продлевает эксплуатационные периоды светодиодного оборудования на

фоне безопасных характеристик для человеческого глаза, то есть отсутствия

мерцания, свойственного иным видам светового оборудования, способным поражать

зрение людей. Грамотный расчет числа монтируемых светодиодов тождественен

правильной эксплуатации блоков питания на протяжении долгого времени. Малейшие

перегрузки в результате неверного расчета подключаемых светодиодов провоцируют

скорый отказ блока питания – буквально на протяжении недели. Чтобы система

«блок питания – светодиоды» функционировала долгий срок, необходим задел

(запас) по мощности – плюс/минус 20%. Проблемы выбора блоков питания для светодиодных лент подчас могут озадачитьдаже искушенных мастеров и, чтобы получить дополнительную и полезную информацию

по подобным вопросам, можно и полезно посетить информационный веб-ресурс «ПоРемонту.ru»

(poremontu.ru/). В новостном разделе найдется множество интересныхсообщений по категории «блоки питания». Электрика – профи можно отыскать в

блогах, что позволит из первых рук получить бесценную профессионально-информационную

помощь в плане подбора, монтажа и эксплуатации блоков питания для светодиодных

лент. Именно на этом портале размещены материалы по вопросам правильного

подбора такого оборудования, как блоки питания, при выборе которых следует

отдавать предпочтение устройствам в соответствии с тремя параметрами – это напряжение

питания светового оборудования, мощностные характеристики светодиодной ленты, возможности

защиты от воздействия влаги.