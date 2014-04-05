BOSCH Filtrino - умный чайник

http://www.vodainfo.com/ru/5906.html

BOSCH Filtrino - прибор, в котором объединены фильтр для воды и электрочайник. Всё просто. Когда вы заливаете воду в съёмный контейнер прибора - она проходит через фильтр Brita Maxtra. Таким образом вода очищается от ненужных примесей.

Это важно не только для здоровья пользователя, но и для качественной работы самого прибора. Далее нажатием кнопки просто выбираете нужную температуру воды (комнатная, 70, 80, 90 градусов или кипяток) и она начинает подаваться прямо в чашку. Несколько секунд и всё готово.