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Ботокс для волосБотокс для волос - это инновационная эффективная технология восстановления поврежденных волос и улучшения внешнего вида локонов.Множество агрессивных факторов влияет на здоровье волос: нехватка витаминов и минералов, стресс и депрессивное состояние, неправильное питание, вредные привычки, аллергические реакции, негативное воздействие моющих средств и так далее. Бороться с такими «агрессорами» не легко, но вполне возможно. На помощь в борьбе за красивые и здоровые волосы, пришел «отважный» ботокс, способный волшебным образом преобразить состояние волос.Важно знать, что ботокс для волос – это не ботулинический токсин, являющийся органическим ядом и применяемый в медицине и косметологии для «уничтожения» морщин, это специальный коктейль, положительно влияющий на структуру волоса и на молекулярном уровне разглаживающий его и питающий полезными микроэлементами. Сходство наименований совершенно разных процедур объясняется изначально «бешеной» популярностью на устранение морщин с помощью ботулотоксина, а возникнувшая совсем недавно процедура для волос выбрала это наименование в качестве, своего рода, рекламной компании, уже имеющей славу. Таким образом, сеанс ботокса для волос, хоть и называется в честь ядовитого токсина и также подразумевает «эффект разглаживания», как и в процедуре с морщинами, имеет особый косметологический состав, освобожденный от настоящего ботокса, наполненный исключительно полезными веществами.Единственное, что объединяет эти процедуры – ощутимый эффект сразу после первого сеанса. Действительно, за один сеанс ботокса для волос кардинально изменяется их внешний вид, они становятся более гладкими и шелковистыми, приобретают естественный блеск и не имеют видимых ранее повреждений.В чем отличие ботокса от кератинового выпрямленияОдинаковая популярность двух совершенно разных процедур – ботоксного лечения и кератинового выпрямления, многих вводит в заблуждение. Объединяет их то, что составы одной и второй процедуры «работают» с волосами на клеточном уровне, как бы изнутри. Результат от них также действительно схож – это выпрямление волос с помощью нанесения определенной сыворотки, но техника нанесения, состав эмульсии, полезность, эффективность и «срок действия» этих двух средств значительно разняться. Поэтому считать их одинаковыми нельзя. Кератиновое выпрямление предназначено для сухих, тусклых и ломких волос и противопоказано при облысении. На срок до 5-ти месяцев кератиновое выпрямление:
- создает эффект глянцевых волос;
- устраняет пушистость и вместе с тем объем у корней и по всей длине;
- разглаживает пряди;
- утяжеляет локоны.
- волосы приобретают здоровый вид;
- напитываются полезными микроэлементами;
- становятся плотнее и крепче;
- приобретают гладкость и упругость;
- имеют объем от самых корней.
- гиалуроновой кислоты для глубокого увлажнения и придания прочности;
- эластина, отвечающего за гибкость и упругость;
- витаминов группы А, Е, С и D для оздоровления;
- экстракта листьев зеленого чая для роста волос;
- экстракта алоэ вера, стимулирующего кровоток;
- кератина для разглаживания волос;
- аминокислот для укрепления;
- масел, питающих и обогащающих.
- пушащихся или сильно вьющихся;
- тонких с пористой структурой;
- часто окрашиваемых;
- недостаточно объемных;
- тусклых без блеска;
- медленно растущих;
- с секущимися кончиками;
- часто выпадающих или лысеющих;
- с путающимися прядями;
- с электризующимися локонами;
- потерявших густоту.
- беременным и кормящим мамам;
- при повреждениях кожи головы и наличии открытых ран;
- при воспалении кожи в зоне действия;
- в случае непереносимости компонентов, входящих в состав;
- аллергикам;
- пожилым людям;
- в случае онкологического заболевания;
- во время менструального цикла.
- первый – мытье головы специальным шампунем, который предназначен для подготовки волос к дальнейшему впитыванию компонентов;
- второй – сушка волос полотенцем;
- третий – нанесение на волосы состава, содержащего в большой концентрации питательные вещества и увлажняющие компоненты, необходимые для волосяного стержня, а также равномерное распределение его по всей длине волос, с помощью шприца и расчески;
- четвертый – окутывание волос и головы в полиэтиленовую шапочку и прогревание под воздействием легкого теплого воздуха фена;
- пятый – мытье волос и головы при помощи шампуня, сушка и укладка.
- пантенола – 3 мл;
- гиалуроновой кислоты (1,4%) – 6 мл;
- натурального коллагена – 4 мл;
- кератинового белка – 20 мл;
- арганового косметического масла – 20 мл;
- витамина Е и С – 20 мл;
- молочной кислоты (80%) – 4 капли.
Ботокс для волос - это инновационная эффективная технология восстановления поврежденных волос и улучшения внешнего вида локонов.
Множество агрессивных факторов влияет на здоровье волос: нехватка витаминов и минералов, стресс и депрессивное состояние, неправильное питание, вредные привычки, аллергические реакции, негативное воздействие моющих средств и так далее. Бороться с такими «агрессорами» не легко, но вполне возможно. На помощь в борьбе за красивые и здоровые волосы, пришел «отважный» ботокс, способный волшебным образом преобразить состояние волос.
Важно знать, что ботокс для волос – это не ботулинический токсин, являющийся органическим ядом и применяемый в медицине и косметологии для «уничтожения» морщин, это специальный коктейль, положительно влияющий на структуру волоса и на молекулярном уровне разглаживающий его и питающий полезными микроэлементами. Сходство наименований совершенно разных процедур объясняется изначально «бешеной» популярностью на устранение морщин с помощью ботулотоксина, а возникнувшая совсем недавно процедура для волос выбрала это наименование в качестве, своего рода, рекламной компании, уже имеющей славу. Таким образом, сеанс ботокса для волос, хоть и называется в честь ядовитого токсина и также подразумевает «эффект разглаживания», как и в процедуре с морщинами, имеет особый косметологический состав, освобожденный от настоящего ботокса, наполненный исключительно полезными веществами.
Единственное, что объединяет эти процедуры – ощутимый эффект сразу после первого сеанса. Действительно, за один сеанс ботокса для волос кардинально изменяется их внешний вид, они становятся более гладкими и шелковистыми, приобретают естественный блеск и не имеют видимых ранее повреждений.В чем отличие ботокса от кератинового выпрямления
Одинаковая популярность двух совершенно разных процедур – ботоксного лечения и кератинового выпрямления, многих вводит в заблуждение. Объединяет их то, что составы одной и второй процедуры «работают» с волосами на клеточном уровне, как бы изнутри. Результат от них также действительно схож – это выпрямление волос с помощью нанесения определенной сыворотки, но техника нанесения, состав эмульсии, полезность, эффективность и «срок действия» этих двух средств значительно разняться. Поэтому считать их одинаковыми нельзя.
Кератиновое выпрямление предназначено для сухих, тусклых и ломких волос и противопоказано при облысении. На срок до 5-ти месяцев кератиновое выпрямление:
- создает эффект глянцевых волос;
- устраняет пушистость и вместе с тем объем у корней и по всей длине;
- разглаживает пряди;
- утяжеляет локоны.
- волосы приобретают здоровый вид;
- напитываются полезными микроэлементами;
- становятся плотнее и крепче;
- приобретают гладкость и упругость;
- имеют объем от самых корней.
Их составы также значительно отличаются, в ботоксе содержится больше полезных элементов органического происхождения и поэтому он более безопасен для шевелюры.Состав и принцип действия препаратов
Секрет волшебного действия препарата состоит в его основной составляющей – особой молекулы Интра-Силан. Это активный белок, обладающий свойствами схожими с ботоксом.
Интра-Силан имеет уникальную способность изменять свое состояние с твердого в жидкое и наоборот. При воздействии влаги и горячей температуры, молекула «тает» и вступает в «важную» реакцию с протеинами, восстанавливая и обогащая волосы глубоко изнутри, а при высыхании, принимает твердое состояние и встраивается в матрикс волосяных стержней, заполняя поврежденные его участки.
За счет особых свойств Интра-Силан, похожих на функции «проводника», благодаря ей, в глубь стержня волоса быстрее проникают другие питательные вещества, входящие в состав препарата.
Ботокс для волос, помимо ценного белка, состоит из:
- гиалуроновой кислоты для глубокого увлажнения и придания прочности;
- эластина, отвечающего за гибкость и упругость;
- витаминов группы А, Е, С и D для оздоровления;
- экстракта листьев зеленого чая для роста волос;
- экстракта алоэ вера, стимулирующего кровоток;
- кератина для разглаживания волос;
- аминокислот для укрепления;
- масел, питающих и обогащающих.
Преимуществом препарата является возможность применения его в разных случаях, он подходит для любого типа волос, но особенно рекомендуется для восстановления сухих, ломких и поврежденных, а также для волос:
- пушащихся или сильно вьющихся;
- тонких с пористой структурой;
- часто окрашиваемых;
- недостаточно объемных;
- тусклых без блеска;
- медленно растущих;
- с секущимися кончиками;
- часто выпадающих или лысеющих;
- с путающимися прядями;
- с электризующимися локонами;
- потерявших густоту.
Процедура может использоваться в качестве профилактических мер по уходу за волосами. Ее можно выполнять сразу после процедуры покраски или другого химического воздействия.Показания и противопоказания
Действие препарата не ограничивается только визуальным эффектом и воздействует глубоко в структуру волоса. Поэтому чаще всего ботокс для волос называется именно лечением.
Он имеет как широкий круг показаний к применению, так и противопоказаний. Несоблюдение противопоказаний к процедуре не даст положительный результат от ботокса и может повлечь дальнейшее медицинское лечение.
Ботокс для волос противопоказан:
- беременным и кормящим мамам;
- при повреждениях кожи головы и наличии открытых ран;
- при воспалении кожи в зоне действия;
- в случае непереносимости компонентов, входящих в состав;
- аллергикам;
- пожилым людям;
- в случае онкологического заболевания;
- во время менструального цикла.
Несмотря на то, что процедура называется ботоксной и подразумевает проведение инъекций, весь сеанс проводится без введения состава во внутрь, а только лишь при помощи нанесения специальной сыворотки на волосы. Шприц в этом случае используется только для тщательного распределения раствора по всей длине волос. Процедура ботокса для волос по технике нанесения схожа с безинъекционной мезотерапией для оздоровления волос.
Вся процедура ботокса состоит из пяти этапов:
- первый – мытье головы специальным шампунем, который предназначен для подготовки волос к дальнейшему впитыванию компонентов;
- второй – сушка волос полотенцем;
- третий – нанесение на волосы состава, содержащего в большой концентрации питательные вещества и увлажняющие компоненты, необходимые для волосяного стержня, а также равномерное распределение его по всей длине волос, с помощью шприца и расчески;
- четвертый – окутывание волос и головы в полиэтиленовую шапочку и прогревание под воздействием легкого теплого воздуха фена;
- пятый – мытье волос и головы при помощи шампуня, сушка и укладка.
Ботокс для волос является относительно «молодой» процедурой, полное воздействие которой, на организм человека, до сих пор изучается, поэтому использовать его в домашних условиях самостоятельно не рекомендуется. Не зря в парикмахерских салонах такую процедуру выполняет мастер, прошедший специальное обучение для работы с этим препаратом.
Но некоторые производители косметических средств, представители таких брендов как популярный L’Oreal, венгерский Kallos или японский Homna Tokyо, сделали шаг вперёд и выпустили продукты ботокса для волос, позволяющих проводить процедуру в домашних условиях.
Единственным преимуществом проведения такой процедуры в домашних условиях является низкая стоимость, в сравнении с расценками салонной процедуры ботокса для шевелюры клиентов. Результат же может незначительно, но отличаться от салонного сеанса. Продукция укомплектована подробной инструкцией, объясняющей принцип действия и технику нанесения продукта.
Существуют также рецепты приготовления подобного ботокса самостоятельно. Наиболее популярным среди них является раствор, состоящий из:
- пантенола – 3 мл;
- гиалуроновой кислоты (1,4%) – 6 мл;
- натурального коллагена – 4 мл;
- кератинового белка – 20 мл;
- арганового косметического масла – 20 мл;
- витамина Е и С – 20 мл;
- молочной кислоты (80%) – 4 капли.
Злоупотреблять частотой «домашнего ботокса» не стоит. Максимальная частота процедур должна быть с интервалом 40-50 дней, не меньше. После проведения трех процедур волосам будет необходим маленький отдых – около 1,5 месяца,Эффект от ботокса - сколько держится
Эффективность процедуры видна сразу же после первого сеанса, но держаться этот эффект на волосах будет не более 3-х месяцев, а в некоторых случаях (критическое повреждение структуры или химическая завивка) – не более 2-х месяцев. Все дело в том, что состав любого препарата смывается водой. Это не значит, что мытье головы необходимо будет проводить реже, наоборот, именно при реакции с водой, состав начинает «работать» и глубоко питать волосы.
Согласно отзывов лиц, попробовавших такие процедуры, наиболее долгосрочными являются израильские препараты, а менее – испанские или французские, так как не сильно глубоко проникают в структуру волоса.
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Эффект от ботокса - сколько держитсяЭффективность процедуры видна сразу же после первого сеанса, но держаться этот эффект на волосах будет не более 3-х месяцев, а в некоторых случаях (критическое повреждение структуры или химическая завивка) – не более 2-х месяцев. Все дело в том, что состав любого препарата смывается водой. Это не значит, что мытье головы необходимо будет проводить реже, наоборот, именно при реакции с водой, состав начинает «работать» и глубоко питать волосы.Согласно отзывов лиц, попробовавших такие процедуры, наиболее долгосрочными являются израильские препараты, а менее – испанские или французские, так как не сильно глубоко проникают в структуру волоса.