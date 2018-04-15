Ботокс для волосБотокс для волос - это инновационная эффективная технология восстановления поврежденных волос и улучшения внешнего вида локонов.Множество агрессивных факторов влияет на здоровье волос: нехватка витаминов и минералов, стресс и депрессивное состояние, неправильное питание, вредные привычки, аллергические реакции, негативное воздействие моющих средств и так далее. Бороться с такими «агрессорами» не легко, но вполне возможно. На помощь в борьбе за красивые и здоровые волосы, пришел «отважный» ботокс, способный волшебным образом преобразить состояние волос.Важно знать, что ботокс для волос – это не ботулинический токсин, являющийся органическим ядом и применяемый в медицине и косметологии для «уничтожения» морщин, это специальный коктейль, положительно влияющий на структуру волоса и на молекулярном уровне разглаживающий его и питающий полезными микроэлементами. Сходство наименований совершенно разных процедур объясняется изначально «бешеной» популярностью на устранение морщин с помощью ботулотоксина, а возникнувшая совсем недавно процедура для волос выбрала это наименование в качестве, своего рода, рекламной компании, уже имеющей славу. Таким образом, сеанс ботокса для волос, хоть и называется в честь ядовитого токсина и также подразумевает «эффект разглаживания», как и в процедуре с морщинами, имеет особый косметологический состав, освобожденный от настоящего ботокса, наполненный исключительно полезными веществами.Единственное, что объединяет эти процедуры – ощутимый эффект сразу после первого сеанса. Действительно, за один сеанс ботокса для волос кардинально изменяется их внешний вид, они становятся более гладкими и шелковистыми, приобретают естественный блеск и не имеют видимых ранее повреждений.В чем отличие ботокса от кератинового выпрямленияОдинаковая популярность двух совершенно разных процедур – ботоксного лечения и кератинового выпрямления, многих вводит в заблуждение. Объединяет их то, что составы одной и второй процедуры «работают» с волосами на клеточном уровне, как бы изнутри. Результат от них также действительно схож – это выпрямление волос с помощью нанесения определенной сыворотки, но техника нанесения, состав эмульсии, полезность, эффективность и «срок действия» этих двух средств значительно разняться. Поэтому считать их одинаковыми нельзя. Кератиновое выпрямление предназначено для сухих, тусклых и ломких волос и противопоказано при облысении. На срок до 5-ти месяцев кератиновое выпрямление:

создает эффект глянцевых волос;

устраняет пушистость и вместе с тем объем у корней и по всей длине;

разглаживает пряди;

утяжеляет локоны.

волосы приобретают здоровый вид;

напитываются полезными микроэлементами;

становятся плотнее и крепче;

приобретают гладкость и упругость;

имеют объем от самых корней.

гиалуроновой кислоты для глубокого увлажнения и придания прочности;

эластина, отвечающего за гибкость и упругость;

витаминов группы А, Е, С и D для оздоровления;

экстракта листьев зеленого чая для роста волос;

экстракта алоэ вера, стимулирующего кровоток;

кератина для разглаживания волос;

аминокислот для укрепления;

масел, питающих и обогащающих.

пушащихся или сильно вьющихся;

тонких с пористой структурой;

часто окрашиваемых;

недостаточно объемных;

тусклых без блеска;

медленно растущих;

с секущимися кончиками;

часто выпадающих или лысеющих;

с путающимися прядями;

с электризующимися локонами;

потерявших густоту.

беременным и кормящим мамам;

при повреждениях кожи головы и наличии открытых ран;

при воспалении кожи в зоне действия;

в случае непереносимости компонентов, входящих в состав;

аллергикам;

пожилым людям;

в случае онкологического заболевания;

во время менструального цикла.

первый – мытье головы специальным шампунем, который предназначен для подготовки волос к дальнейшему впитыванию компонентов;

второй – сушка волос полотенцем;

третий – нанесение на волосы состава, содержащего в большой концентрации питательные вещества и увлажняющие компоненты, необходимые для волосяного стержня, а также равномерное распределение его по всей длине волос, с помощью шприца и расчески;

четвертый – окутывание волос и головы в полиэтиленовую шапочку и прогревание под воздействием легкого теплого воздуха фена;

пятый – мытье волос и головы при помощи шампуня, сушка и укладка.

пантенола – 3 мл;

гиалуроновой кислоты (1,4%) – 6 мл;

натурального коллагена – 4 мл;

кератинового белка – 20 мл;

арганового косметического масла – 20 мл;

витамина Е и С – 20 мл;

молочной кислоты (80%) – 4 капли.

Ботокс отличается от кератинового выпрямления по многим параметрам и предназначен для обладательниц, сухих, ломких, истощенных волос, в случае их выпадения или медленного роста. Эффект ботокса сохраняется до 3-х месяцев и с помощью него:Ботокс, в сравнении с кератиновым выпрямлением, является именно лечением, а не просто процедурой для эстетического визуального эффекта.Их составы также значительно отличаются, в ботоксе содержится больше полезных элементов органического происхождения и поэтому он более безопасен для шевелюры. Состав и принцип действия препаратовСекрет волшебного действия препарата состоит в его основной составляющей – особой молекулы Интра-Силан. Это активный белок, обладающий свойствами схожими с ботоксом.Интра-Силан имеет уникальную способность изменять свое состояние с твердого в жидкое и наоборот. При воздействии влаги и горячей температуры, молекула «тает» и вступает в «важную» реакцию с протеинами, восстанавливая и обогащая волосы глубоко изнутри, а при высыхании, принимает твердое состояние и встраивается в матрикс волосяных стержней, заполняя поврежденные его участки.За счет особых свойств Интра-Силан, похожих на функции «проводника», благодаря ей, в глубь стержня волоса быстрее проникают другие питательные вещества, входящие в состав препарата.Ботокс для волос, помимо ценного белка, состоит из:Состав ботокса для волос настолько гениально продуман, что каждый элемент его состава, вступает в реакцию с другим и вместе они производят потрясающий эффект. Например, за объем отвечает экстракт алоэ вера, а его реакция с аминокислотами ускоряет результат укрепления волос, а кератин, разглаживающий волосы, соединяясь с витаминами, обильнее питает их при любых погодных условиях. Кому подходит ботокс для волосПреимуществом препарата является возможность применения его в разных случаях, он подходит для любого типа волос, но особенно рекомендуется для восстановления сухих, ломких и поврежденных, а также для волос:Ботокс обеспечивает надежную защиту волос от неблагоприятных факторов и агрессивных погодных условий.Процедура может использоваться в качестве профилактических мер по уходу за волосами. Ее можно выполнять сразу после процедуры покраски или другого химического воздействия.Показания и противопоказанияДействие препарата не ограничивается только визуальным эффектом и воздействует глубоко в структуру волоса. Поэтому чаще всего ботокс для волос называется именно лечением.Он имеет как широкий круг показаний к применению, так и противопоказаний. Несоблюдение противопоказаний к процедуре не даст положительный результат от ботокса и может повлечь дальнейшее медицинское лечение.Ботокс для волос противопоказан:Техника проведения процедуры и конечный результатНесмотря на то, что процедура называется ботоксной и подразумевает проведение инъекций, весь сеанс проводится без введения состава во внутрь, а только лишь при помощи нанесения специальной сыворотки на волосы. Шприц в этом случае используется только для тщательного распределения раствора по всей длине волос. Процедура ботокса для волос по технике нанесения схожа с безинъекционной мезотерапией для оздоровления волос .Вся процедура ботокса состоит из пяти этапов:Как сделать процедуру в домашних условияхБотокс для волос является относительно «молодой» процедурой, полное воздействие которой, на организм человека, до сих пор изучается, поэтому использовать его в домашних условиях самостоятельно не рекомендуется. Не зря в парикмахерских салонах такую процедуру выполняет мастер, прошедший специальное обучение для работы с этим препаратом.Но некоторые производители косметических средств, представители таких брендов как популярный L’Oreal, венгерский Kallos или японский Homna Tokyо, сделали шаг вперёд и выпустили продукты ботокса для волос, позволяющих проводить процедуру в домашних условиях.Единственным преимуществом проведения такой процедуры в домашних условиях является низкая стоимость, в сравнении с расценками салонной процедуры ботокса для шевелюры клиентов. Результат же может незначительно, но отличаться от салонного сеанса. Продукция укомплектована подробной инструкцией, объясняющей принцип действия и технику нанесения продукта.Существуют также рецепты приготовления подобного ботокса самостоятельно. Наиболее популярным среди них является раствор, состоящий из:Все ингредиенты тщательно смешиваются и наносятся на волосы по той же технике, что и производственные смеси. Однако изначально стоит попробовать провести такую процедуру на небольшой пряди волос вблизи кончиков. Если эксперимент даст позитивный результат, можно продолжать нанесение смеси на все волосы. Если после процедуры будут обнаружены побочные эффекты (сыпь, зуд, перхоть, аллергия), следует сразу обратиться к врачу.Злоупотреблять частотой «домашнего ботокса» не стоит. Максимальная частота процедур должна быть с интервалом 40-50 дней, не меньше. После проведения трех процедур волосам будет необходим маленький отдых – около 1,5 месяца,Ботокс для волос

Ботокс для волос - это инновационная эффективная технология восстановления поврежденных волос и улучшения внешнего вида локонов.

Множество агрессивных факторов влияет на здоровье волос: нехватка витаминов и минералов, стресс и депрессивное состояние, неправильное питание, вредные привычки, аллергические реакции, негативное воздействие моющих средств и так далее. Бороться с такими «агрессорами» не легко, но вполне возможно. На помощь в борьбе за красивые и здоровые волосы, пришел «отважный» ботокс, способный волшебным образом преобразить состояние волос.

Важно знать, что ботокс для волос – это не ботулинический токсин, являющийся органическим ядом и применяемый в медицине и косметологии для «уничтожения» морщин, это специальный коктейль, положительно влияющий на структуру волоса и на молекулярном уровне разглаживающий его и питающий полезными микроэлементами. Сходство наименований совершенно разных процедур объясняется изначально «бешеной» популярностью на устранение морщин с помощью ботулотоксина, а возникнувшая совсем недавно процедура для волос выбрала это наименование в качестве, своего рода, рекламной компании, уже имеющей славу. Таким образом, сеанс ботокса для волос, хоть и называется в честь ядовитого токсина и также подразумевает «эффект разглаживания», как и в процедуре с морщинами, имеет особый косметологический состав, освобожденный от настоящего ботокса, наполненный исключительно полезными веществами.

Единственное, что объединяет эти процедуры – ощутимый эффект сразу после первого сеанса. Действительно, за один сеанс ботокса для волос кардинально изменяется их внешний вид, они становятся более гладкими и шелковистыми, приобретают естественный блеск и не имеют видимых ранее повреждений.В чем отличие ботокса от кератинового выпрямления

Одинаковая популярность двух совершенно разных процедур – ботоксного лечения и кератинового выпрямления, многих вводит в заблуждение. Объединяет их то, что составы одной и второй процедуры «работают» с волосами на клеточном уровне, как бы изнутри. Результат от них также действительно схож – это выпрямление волос с помощью нанесения определенной сыворотки, но техника нанесения, состав эмульсии, полезность, эффективность и «срок действия» этих двух средств значительно разняться. Поэтому считать их одинаковыми нельзя.

Кератиновое выпрямление предназначено для сухих, тусклых и ломких волос и противопоказано при облысении. На срок до 5-ти месяцев кератиновое выпрямление:

создает эффект глянцевых волос;

устраняет пушистость и вместе с тем объем у корней и по всей длине;

разглаживает пряди;

утяжеляет локоны.

волосы приобретают здоровый вид;

напитываются полезными микроэлементами;

становятся плотнее и крепче;

приобретают гладкость и упругость;

имеют объем от самых корней.

Ботокс отличается от кератинового выпрямления по многим параметрам и предназначен для обладательниц, сухих, ломких, истощенных волос, в случае их выпадения или медленного роста. Эффект ботокса сохраняется до 3-х месяцев и с помощью него:Ботокс, в сравнении с кератиновым выпрямлением, является именно лечением, а не просто процедурой для эстетического визуального эффекта.

Их составы также значительно отличаются, в ботоксе содержится больше полезных элементов органического происхождения и поэтому он более безопасен для шевелюры.Состав и принцип действия препаратов

Секрет волшебного действия препарата состоит в его основной составляющей – особой молекулы Интра-Силан. Это активный белок, обладающий свойствами схожими с ботоксом.

Интра-Силан имеет уникальную способность изменять свое состояние с твердого в жидкое и наоборот. При воздействии влаги и горячей температуры, молекула «тает» и вступает в «важную» реакцию с протеинами, восстанавливая и обогащая волосы глубоко изнутри, а при высыхании, принимает твердое состояние и встраивается в матрикс волосяных стержней, заполняя поврежденные его участки.

За счет особых свойств Интра-Силан, похожих на функции «проводника», благодаря ей, в глубь стержня волоса быстрее проникают другие питательные вещества, входящие в состав препарата.

Ботокс для волос, помимо ценного белка, состоит из:

гиалуроновой кислоты для глубокого увлажнения и придания прочности;

эластина, отвечающего за гибкость и упругость;

витаминов группы А, Е, С и D для оздоровления;

экстракта листьев зеленого чая для роста волос;

экстракта алоэ вера, стимулирующего кровоток;

кератина для разглаживания волос;

аминокислот для укрепления;

масел, питающих и обогащающих.

Состав ботокса для волос настолько гениально продуман, что каждый элемент его состава, вступает в реакцию с другим и вместе они производят потрясающий эффект. Например, за объем отвечает экстракт алоэ вера, а его реакция с аминокислотами ускоряет результат укрепления волос, а кератин, разглаживающий волосы, соединяясь с витаминами, обильнее питает их при любых погодных условиях. Кому подходит ботокс для волос

Преимуществом препарата является возможность применения его в разных случаях, он подходит для любого типа волос, но особенно рекомендуется для восстановления сухих, ломких и поврежденных, а также для волос:

пушащихся или сильно вьющихся;

тонких с пористой структурой;

часто окрашиваемых;

недостаточно объемных;

тусклых без блеска;

медленно растущих;

с секущимися кончиками;

часто выпадающих или лысеющих;

с путающимися прядями;

с электризующимися локонами;

потерявших густоту.

Ботокс обеспечивает надежную защиту волос от неблагоприятных факторов и агрессивных погодных условий.

Процедура может использоваться в качестве профилактических мер по уходу за волосами. Ее можно выполнять сразу после процедуры покраски или другого химического воздействия.Показания и противопоказания

Действие препарата не ограничивается только визуальным эффектом и воздействует глубоко в структуру волоса. Поэтому чаще всего ботокс для волос называется именно лечением.

Он имеет как широкий круг показаний к применению, так и противопоказаний. Несоблюдение противопоказаний к процедуре не даст положительный результат от ботокса и может повлечь дальнейшее медицинское лечение.

Ботокс для волос противопоказан:

беременным и кормящим мамам;

при повреждениях кожи головы и наличии открытых ран;

при воспалении кожи в зоне действия;

в случае непереносимости компонентов, входящих в состав;

аллергикам;

пожилым людям;

в случае онкологического заболевания;

во время менструального цикла.

Техника проведения процедуры и конечный результат

Несмотря на то, что процедура называется ботоксной и подразумевает проведение инъекций, весь сеанс проводится без введения состава во внутрь, а только лишь при помощи нанесения специальной сыворотки на волосы. Шприц в этом случае используется только для тщательного распределения раствора по всей длине волос. Процедура ботокса для волос по технике нанесения схожа с безинъекционной мезотерапией для оздоровления волос.

Вся процедура ботокса состоит из пяти этапов:

первый – мытье головы специальным шампунем, который предназначен для подготовки волос к дальнейшему впитыванию компонентов;

второй – сушка волос полотенцем;

третий – нанесение на волосы состава, содержащего в большой концентрации питательные вещества и увлажняющие компоненты, необходимые для волосяного стержня, а также равномерное распределение его по всей длине волос, с помощью шприца и расчески;

четвертый – окутывание волос и головы в полиэтиленовую шапочку и прогревание под воздействием легкого теплого воздуха фена;

пятый – мытье волос и головы при помощи шампуня, сушка и укладка.

Как сделать процедуру в домашних условиях

Ботокс для волос является относительно «молодой» процедурой, полное воздействие которой, на организм человека, до сих пор изучается, поэтому использовать его в домашних условиях самостоятельно не рекомендуется. Не зря в парикмахерских салонах такую процедуру выполняет мастер, прошедший специальное обучение для работы с этим препаратом.

Но некоторые производители косметических средств, представители таких брендов как популярный L’Oreal, венгерский Kallos или японский Homna Tokyо, сделали шаг вперёд и выпустили продукты ботокса для волос, позволяющих проводить процедуру в домашних условиях.

Единственным преимуществом проведения такой процедуры в домашних условиях является низкая стоимость, в сравнении с расценками салонной процедуры ботокса для шевелюры клиентов. Результат же может незначительно, но отличаться от салонного сеанса. Продукция укомплектована подробной инструкцией, объясняющей принцип действия и технику нанесения продукта.

Существуют также рецепты приготовления подобного ботокса самостоятельно. Наиболее популярным среди них является раствор, состоящий из:

пантенола – 3 мл;

гиалуроновой кислоты (1,4%) – 6 мл;

натурального коллагена – 4 мл;

кератинового белка – 20 мл;

арганового косметического масла – 20 мл;

витамина Е и С – 20 мл;

молочной кислоты (80%) – 4 капли.

Все ингредиенты тщательно смешиваются и наносятся на волосы по той же технике, что и производственные смеси. Однако изначально стоит попробовать провести такую процедуру на небольшой пряди волос вблизи кончиков. Если эксперимент даст позитивный результат, можно продолжать нанесение смеси на все волосы. Если после процедуры будут обнаружены побочные эффекты (сыпь, зуд, перхоть, аллергия), следует сразу обратиться к врачу.

Злоупотреблять частотой «домашнего ботокса» не стоит. Максимальная частота процедур должна быть с интервалом 40-50 дней, не меньше. После проведения трех процедур волосам будет необходим маленький отдых – около 1,5 месяца,Эффект от ботокса - сколько держится

Эффективность процедуры видна сразу же после первого сеанса, но держаться этот эффект на волосах будет не более 3-х месяцев, а в некоторых случаях (критическое повреждение структуры или химическая завивка) – не более 2-х месяцев. Все дело в том, что состав любого препарата смывается водой. Это не значит, что мытье головы необходимо будет проводить реже, наоборот, именно при реакции с водой, состав начинает «работать» и глубоко питать волосы.

Согласно отзывов лиц, попробовавших такие процедуры, наиболее долгосрочными являются израильские препараты, а менее – испанские или французские, так как не сильно глубоко проникают в структуру волоса.

http://prntscr.com/inisa2

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Эффект от ботокса - сколько держитсяЭффективность процедуры видна сразу же после первого сеанса, но держаться этот эффект на волосах будет не более 3-х месяцев, а в некоторых случаях (критическое повреждение структуры или химическая завивка) – не более 2-х месяцев. Все дело в том, что состав любого препарата смывается водой. Это не значит, что мытье головы необходимо будет проводить реже, наоборот, именно при реакции с водой, состав начинает «работать» и глубоко питать волосы.Согласно отзывов лиц, попробовавших такие процедуры, наиболее долгосрочными являются израильские препараты, а менее – испанские или французские, так как не сильно глубоко проникают в структуру волоса.