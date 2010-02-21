Братская саночница выступит в Канаде

По сообщению АиФ- Иркутск, саночница Александра Родионова из г. Братск выступит на Олимпийских играх в Ванкувере в составе сборной России. Соревнования по санному спорту среди женщин-одиночниц запланированы на 15 и 16 февраля 2010 года.