Будапешт Сечени

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Много веков Будапешт славится своими целебными термальными водами. Когда-то сюда приезжали кельты, чтобы окунуться в горячий
источник, потом - римляне, а теперь это место паломничества туристов со всего
мира. Столица Венгрии территориально расположена над разломом доломитового
слоя, где на глубине более 1000 метров под землей образуется скопление
термальных вод. Поэтому в городе насчитывается более ста минеральных
водолечебниц, самой посещаемой из которых является спа-купальня Сечени.
Этот термальный комплекс, названный в честь графа Сечени, был построен в 1913 году. Он буквально поражает своим великолепием посетителей купальни: выдержанный стиль классицизма, дворцовая лепнина, широта
и роскошь королевских покоев. Отзывы людей, которые в первый раз посетили этот
комплекс, приблизительно одинаковы: им кажется, что они попали в музей с парящими бассейнами.
Всего15 купален с различной температурой от 22 до 38° Цельсия. Примечательно, что
эстетическое удовольствие и оздоровительный эффект обходятся посетителю сравнительно недорого, около 15€. Поэтому в экскурсионном списке туриста это мероприятие должно быть на первом месте.