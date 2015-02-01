Будапешт Сечени

Много веков Будапешт славится своими целебными термальными водами. Когда-то сюда приезжали кельты, чтобы окунуться в горячий

источник, потом - римляне, а теперь это место паломничества туристов со всего

мира. Столица Венгрии территориально расположена над разломом доломитового

слоя, где на глубине более 1000 метров под землей образуется скопление

термальных вод. Поэтому в городе насчитывается более ста минеральных

водолечебниц, самой посещаемой из которых является спа-купальня Сечени.

Этот термальный комплекс, названный в честь графа Сечени, был построен в 1913 году. Он буквально поражает своим великолепием посетителей купальни: выдержанный стиль классицизма, дворцовая лепнина, широта

и роскошь королевских покоев. Отзывы людей, которые в первый раз посетили этот

комплекс, приблизительно одинаковы: им кажется, что они попали в музей с парящими бассейнами.

Всего15 купален с различной температурой от 22 до 38° Цельсия. Примечательно, что

эстетическое удовольствие и оздоровительный эффект обходятся посетителю сравнительно недорого, около 15€. Поэтому в экскурсионном списке туриста это мероприятие должно быть на первом месте.