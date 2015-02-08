Читая Бердяева…

Николай Бердяев (русский философ) рассматривает в своем труде «Философия свободного духа» позицию веры и знания. Егоокончательное утверждение о том, что знание принудительно, а вера свободна справедливо лишь в некоторой, но никак не в полной мере. Н. Бердяев описывает фактичность знания и свободное творчество веры, влияющие на одно и то же лицо, не учитывая в некоторых случаях жесткую мировоззренческую позицию человека, которая во взгляде на веру и знание является для него определяющей. Статья, исследующая текст Н. Бердяева.