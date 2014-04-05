Что нужно для блоггера

http://problogi.com/chto-nuzhno-dlya-bloggera

Утренний блоггинг, или как писать, чтобы мыслям было просторно а словам тесно.

Модное импортное слово блоггинг постоянно мелькает в интернете, звучит по радио, и даже по телевизору. Становится модным иметь свой собственный блог, как всем известно этим занятием не брезгуют даже президенты суверенных стран, например некий Дмитрий Анатольевич жизни не мыслит без своего блога, а также очень любит водить хороводы из фолловеров в Твиттере.

Но мы отвлеклись.

Новомодных увлечений масса, а нам нужно понять с чем едят блоггинг.

Итак, фундамент блога — это контент, сиречь текстовая, графическая или мультимедийная информация сплавленная искусством вебмастера в единый сайт.

Соответственно, блоггером называют автора контента (в основном текста), либо того, кого владелец сайта нанял для того, чтобы он (любой ценой) этот контент поставлял.