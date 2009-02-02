Что такое черлиденг
Копирайтинг
Добавлена227 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что такое черлиденг?
Этот вопрос подтолкнул меня на мысль сделать подборку материала по поводу этого непонятного слова. Думаю, что многим будет интересно узнать, что это такое, тем более что это как раз женский вид спорта.