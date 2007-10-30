Что такое Forex.

Кажется, вопрос «Как быть дальше? » тревожит каждого, не зависимо от статуса и материального положения. Достигнув каких-то определенных результатов (у кого как получилось) и, исчерпав себя в своем русле, мы пытаемся найти стабильный, высокий заработок, не требующий огромных усилий. Forex – идеальный вариант, удовлетворяющий всем вышеперечисленным требованиям. Что же такое Forex?

Forex – это международный валютный рынок (именно там работают те богатенькие дяденьки, «играющие» на разнице курсов валют, которыми очень многие из нас мечтали стать (в детстве)), где совершается ряд сделок по продаже и покупке валют. Прибыль – разница покупки-продажи. Биржевая торговля на валютном рынке, в частности на Forex, является наиболее оптимальным и надежным вложением средств, так как......................