Что такое K-POP, почему он так популярен и какие же в нём подводные камни?

Эта музыка заполонила всё, её фанаты, адекватные и не очень, повсюду! Так что же это такое, K-POP?

K-POP – это жанр музыки, название которого буквально расшифровывается как Korean pop. То есть по сути, это та же поп музыка, только сделанная в Корее. Она не лучше и не хуже, она просто есть. Самые яркие и популярные на данный момент

исполнители в Корее это BTS и BlackPink. Но в K-POP есть и другие популярные группы. О них мы поговорим чуть попозже. Что же такого есть в корейской музыке, чего нет в любой другой и почему

она так цепляет умы многих людей? В первую очередь – большой выбор поджанров музыки, концептов

групп и клипов, великолепный перформанс, цепляющие образы и невероятно

талантливые артисты. И я не говорю будто того же нет, например, в американской индустрии развлечений. Просто там всё немного

другое. В Корее тебя не выпустят на

сцену пока ты не будешь полностью готов, а именно, артист должен: уметь петь, танцевать (желательно

одновременно), иметь навыки быть смешным на шоу, владеть актёрским мастерством,

а ещё быть красивым, худым, не состоять в отношениях, всегда радостно

приветствовать фанатов, даже если у тебя

плохое самочувствие или эти самые фанаты пытаются буквально задушить тебя в своих

“объятьях”. В общем, от артистов в Корее требуют много и даже больше, и иногда это

сводит артистов в буквальном смысле в могилу. Но не будем о плохом. Продолжим же говорить о том, что цепляет людей в К-РОР. В первую очередь

это приятная картинка – от невероятно красивых декораций клипа, до безупречно

одетых и загримированных артистов. Так же не стоит забывать, что в корейских

клипах не редко бывает интересный сюжет (стоит только обратить внимание на

такие клипы как: T-ARA – Day by Day drama ver., BTS – ON, Sistar – One More Day и т.д..) что так цепляет многих людей. Разнообразная хореография, ведь

согласитесь, гораздо приятней смотреть как артист показывает свою песню не

только через текст, но и через танец, а не просто ходит по сцене туда сюда,

попутно открывая рот под пре-рекорд. И так, что же цепляет людей в K-POP мы разобрались, пришла пора поговорить немного о таком стереотипе как “к-поп слушают только глупые девочки

- подростки”. Спешу разочаровать тех кто мыслит столь стереотипно. Да, среди

фанатов к-поп действительно много молодняка, но по статистике всё же большая

часть фанатов корейской музыки люди от 20 и старше, и это не только девочки,

среди фанатов К-РОР есть и парни, и нет, не все из них люди “нетрадиционной” ориентации.

Это ещё один глупый стереотип. Всё таки Джон Сина, как фанат BTS, передаёт вам привет. Следующий стереотип: “все участники мужских групп геи, потому что

используют макияж и красят волосы”. Обычно людям мыслящим так, бесполезно что

либо объяснять, но я попробую. Всё что вы видите на артистах – макияж, странные

цвета волос, это всё сценический образ! Всем артистам, без исключения, в любой

стране, наносят грим, многим актёрам для роли красят волосы, но в глазах

некоторых людей только азиатские артисты от всего этого становятся геями. Ещё

одна особенность корейской индустрии развлечений – фансервис. Компании

заставляют артистов вести себя друг с другом “по гейски” потому, что это радует

шипперов и авторов яойных фанфиков. Хотя это, на самом деле, не нравиться ни

артистам, ни обычным зрителям, ибо Корея, что для некоторых будет удивительно,

консервативная страна и представителей ЛГБТ там не любят примерно так же, как и

в России. Из чего мы делаем вывод, что среди корейских артистов практически нет

открытых представителей ЛГБТ, только какие-то слухи и догадки фанатов. Какого же быть артистом в Корее? Если вы всё же задавались, хотя бы раз,

таким вопросом, то я попытаюсь на это кратко ответить. Есть два варианта: вы дебютируете в популярном и богатом агентстве (SM, YG, JYP), что сразу даёт вам шанс быть у всех на слуху, но скорее всего на вас польётся поток возмущений, что вы пришли

на всё готовенькое и сами из себя ничего не представляете, либо вы дебютируете

в маленьком агентстве и просто надеетесь, что ваша группа будет замечена в

бесконечном числе других дебютантов. Но просто дебютировать мало, как я говорила выше, все артисты перед

дебютом проходят обучение. Не умеешь танцевать - научат, не умеешь петь – не

переживай, в SM, например, работают одни из лучших учителей по вокалу, если с вокалом всё же не

срослось – будешь репером, а если позиции репера, вокалиста и танцора заняты, а

ты обладаешь красивой внешностью и харизмой – будешь лицом группы, участвовать

в разных шоу, сниматься в рекламе, и всячески продвигать группу с помощью

своего красивого лица. Звучит легко, правда? Как бы не так! Тебе не будет

поблажек, даже если ты родственник директора агентства. Правило практически

каждого агентства таково – чем больше тренируешься, тем больше шанс к дебюту.

Но и тут не всё так гладко, ибо ты можешь танцевать до потери пульса и петь до

хрипоты, а всё не то и всё не так. Больших шишек может не устроить твоя внешность

и из-за этого они могут не дать тебе добро на дебют, а может ты им просто не

нравишься. Но всё же, противореча себе, скажу, что среди артистов есть люди,

которые были трейни (то есть те, кто ходят в агентство и тренируется стать

артистом) всего пару дней, и тут же

дебютировали. Но это редкие случаи, многие приходят в агентства в ещё раннем

возрасте и всё их детство тратиться на совмещение школы с жизнью трейни. А

представьте какого иностранцам. Да, в K-POP полно иностранных артистов. В основном это конечно японцы и китайцы, но есть не мало

артистов кто родился и вырос в Америке, Австралии и т.д.. Им же помимо всего выше перечисленного ещё и

язык новый приходиться учить. Ну ладно, с этим разобрались, но как же будущие артисты попадают в

агентства? Есть несколько способов: агентство объявляет о прослушивании и все желающие

приходят и показывают на что они способны (так например в BTS попали многие участники. Правда первоначально там недолжно было быть V, потому, что он просто пришёл поддержать друга на прослушиваниях. В итоге Тэхёну тоже предложили пройти

прослушивание и в агентство взяли его, а не того парнишку, с которым он пришёл.)

Следующий способ нахождения трейни – представители

агентства находят вас на улице, в общественных местах и т.д., и предлагают пройти

прослушивание. Многие уже дебютировавшие артисты SM, например, не раз говорили, что по первому впечатлению представители их агентства походили на мошенников.

Например, Тиффани из Girls’ Generation представитель агентства нашёл в туалете ночного клуба, а за Сехуном из EXO менеджер гонялся по всему Сеулу. И так вы дебютировали, стали популярны и вообще работаете в этой

индустрии не первый год, что же будет

если вы захотите, например, уйти из группы и податься в соло или стать актёром,

что кстати не редкость? Ну во-первых всё зависит от агентства, потому что есть

такие агентства, пальцем показывать не будем, которые, после разрыва контракта

с артистом, всячески стараются перекрыть ему дальнейший путь на сцену имея

большое влияние на разные каналы транслирующие клипы, выступления и шоу. А что

ещё интересней, после ухода артиста, они могут начать делать вид, что этого

человека у них никогда не было. Но что требует практически каждое агентство за

попытку разорвать контракт – заплатить неустойку, ведь они тратили на этого

артиста деньги предоставляя ему всевозможных учителей, диетологов, тренеров, визажистов,

стилистов, фотографов и т.д., поэтому будь добр отдать часть денег которые мы

на тебя потратили. А если всё это происходит в маленьком агентстве, где артисты

практически никакой зарплаты и не получали, то заплатить за разрыв контракта

становиться ещё трудней и многие тратят последние деньги уже на суд с

агентством. Кстати о маленьких агентствах; не редко появлялись новости о том, как

работники данных лейблов позволяли себе слишком многое, как они избивали,

душили трейни и артистов струнами от гитары, как заставляли девушек спать с боссами

за дебют… в общем мерзость. А вы говорите, что K-POP для детей… Внутренняя кухня корейской индустрии развлечений очень тяжёлая штука и

если так задуматься, то что бы исполнить свою мечту, многие идут на очень большие

риски. Особенно в плане здоровья. Сколько артистов сидело и продолжает сидеть

на жестоких диетах, только для того, что бы соответствовать каким-то

нереалистичным стандартам. Например Момо из Twice во времена трейни ела по одному кубику льда в день, боясь набрать “лишний” килограмм,

а Чимин из BTS однажды 10 дней ел только один раз в день и при этом очень много репетировал, что

конечно же не могло не сказаться на его здоровье. Ладно, я говорила что мы кратко пробежимся по вопросам быта корейских

артистов, но не вышло слегка. Давайте попробуем поговорить о хорошем. Например,

несмотря на все сложности и загруженность, многие артисты нашли в индустрии

своих друзей ( Тэхён из BTS и актёр Пак Соджун), а некоторые вместе с друзьями дебютировали ( Хваса и Хвиин

из Mamamoo), и есть даже те, кто в этой нелёгкой работе нашёл свою любовь (Тэян из Big Bang и актриса Мин Хёрин или же Суён из Girls’Generation и актёр Чон Кёнхо). А если ничего не известно про личную жизнь артиста, то всегда

можно увидеть как они постят в соцсети фотографии своих питомцев или что-либо связанного

с их хобби. Эта статья становиться слишком огромной, но мы скоро закончим, просто

напоследок я бы хотела затронуть всё же саму музыку артистов. Как я упоминала в самом начале в K-POP много поджанров, то есть многие корейские песни это поп с элементами блюза, r&b, джаза, рока, хип-хопа и т.д., каждый человек найдёт здесь что-то своё. А если вам вообще не нравиться поп, то в Корее

есть и другие жанры музыки, ни как не связанные с K-POP, например K-HH(K-Hip-Hop) где все живут уже по немного другим правилам, да и чуть свободнее, чем артисты K-POP. Развивая тему расскажу пару интересных историй о разных группах. Первоначально BTS дебютировали как хип-хоп айдол группа, но со временем их стиль менялся, парни становились

взрослее и сейчас они уже больше ушли в поп (но микстэйпы рэперов группы всегда

могут вас немного вернуть во времена дебютных BTS), или например Twice – дебютировали они с милым концептом, с песнями о любви, но сейчас они уже повзрослели,

их песни о любви наполнились более глубоким смыслом (Cry for me, Feel Special, Perfect World), с Dreamcatcher вообще интересная история. Их концепт поменялся не от того, что девочки повзрослели, а от того, что

первоначальная задумка была очень заезженной. В начале своего пути группа дебютировала

в составе пяти человек (Джию, Суа, Шиён, Дами, Юхён) под названием Minx. Выпустили дебютный сингл и мини-альбом после чего агентство объявило о том, что дебютирует группу заново, с новым

названием (Dreamcatcher), двумя новыми участницами (Гахён и Хандон) и новым хоррор-концептом, за место

предыдущего милого.

Вот такой вышел “краткий” экскурс в K-POP для несильно посвящённых. Я рассказала

малую часть того, о чём в принципе могла, но об этом как-нибудь в следующий

раз.