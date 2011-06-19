Дачи по Ярославскому направлению

Купить землю под дачу

Приобретение земельных и дачных участков, а также домов на всём протяжении Ярославского шоссе не случайно носит стихийный характер. Дачные участки по этому направлению благодаря своему выгодному расположению и постоянно растущей инфраструктуре привлекают к себе всё новых и новых застройщиков.

Земельные участки по Ярославскому шоссе имеют вполне доступные цены, поэтому спрос на это направление с каждым годом увеличивается. Благодаря умеренным ценам незастроенные земельные участки и дачи Ярославского шоссе в Подмосковье привлекают все больше не только частных лиц, но и инвесторов.