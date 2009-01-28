DaimlerChrysler / ДаймлерКрайслер

Продукция гиганта DaimlerChrysler представлена более чем в 200 странах, реализовано более 4 млн. единиц легковых и 824 900 единиц коммерческих автомобилей, которые были произведены в 17 странах 382 724 сотрудниками, ежегодный оборот растет и уже превысил 149,8 млрд. евро. Миллиард акции DaimlerChrysler представлены на всех крупных фондовых биржах- нью-йоркской, франкфуртской, токийской. ДаймлерКрайслер АГ – владелец ряда дочерних компаний, которые представляют марки Maybach, Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep®, Dodge, smart, Freightliner, Sterling, Western Star, Setra.