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Дарить подарки – это тоже своего рода искусство. Ведьнеобходимо обладать не малым чутьем, наблюдательностью и знанием человеческой
психологии. Именно эти качества помогут не растеряться в море предложений
хороших подарков и выбрать именно то, что нужно. Процесс выбора подарка весьма
увлекательное занятие и достойное качество при этом очень важно.
Дарить подарки.docx
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