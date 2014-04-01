Дарить подарки – это тоже своего рода искусство. Ведьнеобходимо обладать не малым чутьем, наблюдательностью и знанием человеческой

психологии. Именно эти качества помогут не растеряться в море предложений

хороших подарков и выбрать именно то, что нужно. Процесс выбора подарка весьма

увлекательное занятие и достойное качество при этом очень важно.