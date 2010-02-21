Дауншифтинг: прочь от стрессов или «вниз по наклон

http://www.artofcare.ru/relationships/careers/1004.html

Наряду с безработицей, инфляцией и прочими ужасами давшего трещину капитализма, с наступлением кризиса в нашей стране наметилась еще одна любопытная и привлекающая всеобщее внимание тенденция. Вчерашние карьеристы, едва повеял ветер недобрых перемен, побросали все свои дела, продали либо заложили солидную часть нажитого имущества и укатили туда, где с моря дует теплый ветер свободы и беспечности. На одном только побережье Индийского океана по неофициальным данным сегодня насчитывается более двух миллионов выходцев из стран СНГ, изрядная часть которых – бывшие менеджеры и руководители.