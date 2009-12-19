Дети с аурой цвета индиго

http://www.pozitivplus.net/nepoznanoe/9-nepoznanoe/2987-2009-12-19-18-17-50

Необычные дети среди нас. И с каждым годом их становится все больше и больше. Кто они - трудноуправляемые личности или спасители? И как им живется в нашем, практически лишенном духовности, мире?