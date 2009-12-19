Дети с аурой цвета индиго
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14 лет назад
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Необычные дети среди нас. И с каждым годом их становится все больше и больше. Кто они - трудноуправляемые личности или спасители? И как им живется в нашем, практически лишенном духовности, мире?