Детский кассовый аппарат и прогресс игрушек

http://www.metr-plus.com.ua/index.php?section=11&group=10&subgroup=53&id=1005

...кассовые аппараты были поставлены на службу человечеству изобретательными американцами, что весьма помогло проредить очереди, собиравшиеся подчас в больших универсальных магазинах.

В самом деле, американский размах городов-мегаполисов изменил стиль и поведение, в котором стала работать розничная торговля.