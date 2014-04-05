Детский кассовый аппарат и прогресс игрушек

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...кассовые аппараты были поставлены на службу человечеству изобретательными американцами, что весьма помогло проредить очереди, собиравшиеся подчас в больших универсальных магазинах.

В самом деле, американский размах городов-мегаполисов изменил стиль и поведение, в котором стала работать розничная торговля.

66_Детский кассовый аппарат и прогресс индустрии игрушек.doc
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