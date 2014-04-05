http://scirraconstruct.ru/partners/igry-raznoe/diablo-iii-fantasticheskij-uspex-ozhidal-tretyu-chast-znamenitoj-sagi-blizzard-o-vechnoj-borbe-dobra-i-zla/

Diablo III — фантастический успех ожидал третью часть знаменитой саги Blizzard о вечной борьбе добра и зла

Сколько же иллюзий на прежние сюжеты как человеческой истории так и компьютерной индустрии объединила эта игра. Католическая церковь в свое время официально объявила о том, что сюжет тогда еще первой и единственной Diablo практически полностью соответствует христианским ценностям и очень характерно показывает суть древней борьбы светлых и темных сил.

Ареной этой борьбы, как мы все знаем, служит человек. Ну а в Diablo, концовка оригинального сюжета отдаленно напоминала древнюю китайскую легенду — дракон был бессмертен, потому что любой воин (или маг), которому посчастливилось убить его, просто занимал его место.