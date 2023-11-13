ДИАЛОГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ- каз яз.

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месяц назад
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В статье раскрывается понятие диалогового обучения, его место в концепции совершенствования школьного образования. Автор анализирует образовательный процесс школы в аспекте применения диалога в прежней системе и в новой модели диалогового обучения, приводит их положительные и отрицательные стороны.

Диалоговое обучение каз яз.docx
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