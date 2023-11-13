ДИАЛОГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ- каз яз.
Копирайтинг
Добавлена1 просмотр
месяц назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В статье раскрывается понятие диалогового обучения, его место в концепции совершенствования школьного образования. Автор анализирует образовательный процесс школы в аспекте применения диалога в прежней системе и в новой модели диалогового обучения, приводит их положительные и отрицательные стороны.