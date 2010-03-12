Многие понимают, что диеты для похудения, зачастую, небезопасны для нашего здоровья. И врядли, вы сможете, назвать абсолютно безопасную диету, которая принесет вам только хорошую фигурку, взамен не отобрав, значительную часть нашего здоровья. Диету, возможно, правильно подобрать только с учётом индивидуальных особенностей. Какие же особенности нужно учитывать? Диетологи считают, что из существующих диет, самая безопасная – диета по группе крови.