Диета по группе крови
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14 лет назад
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Многие понимают, что диеты для похудения, зачастую, небезопасны для нашего здоровья. И врядли, вы сможете, назвать абсолютно безопасную диету, которая принесет вам только хорошую фигурку, взамен не отобрав, значительную часть нашего здоровья. Диету, возможно, правильно подобрать только с учётом индивидуальных особенностей. Какие же особенности нужно учитывать? Диетологи считают, что из существующих диет, самая безопасная – диета по группе крови.