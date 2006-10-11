Дизайн главной страницы для корпоративного сайта

Описание:

Для крупной компании, предоставляющей юридические услуги, был разработан дизайн главной страницы сайта. Основное внимание было уделено удобной навигации, сдержанному стилю и четкому выделению ключевых услуг компании. В качестве визуального акцента использовались изображения, связанные с юридическими аспектами, и современные элементы интерфейса, обеспечивающие простоту и функциональность.

Результат:

Сайт стал удобным инструментом для привлечения клиентов, улучшив взаимодействие с пользователями и обеспечив высокий уровень конверсии на страницах с услуга

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