Дизайн кафе в деревенском стиле

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Дизайн кафе в деревенском стиле  Итак, выхотите открыть кафе но вас мучает множество 

вопросов, и один из них какой стиль для интерьера вам выбрать. Прежде

нужно выходить с того какие предпочтения клиентской базы вашего города. Поэтому

ни для кого не секрет, что все хотят при посещении кафе просто отдохнуть после

рабочего дня, отпраздновать какой-нибудь семейный праздник, или просто провести

вечер в хорошей компании, потому домашняя, уютная и теплая атмосфера

деревенского стиля вашего кафе, наилучшим образом подойдет для успешного

ведения бизнеса. Деревенский стиль интерьеров кафе сейчас очень популярен и

стает в один ряд с такими стилями как минимализм и эклектика. В сегодняшнем

использовании деревенский стиль дает возможность  почувствовать колоритною, уютною и тихою

атмосферу присущую деревенскому быту. Этот стиль также не боится сочетания с

современным оборудованием для ресторанного бизнеса.Но еслиприоритетной задачей для вас является создание уюта и тепла для ваших гостей,

то оформление интерьера кафе в  стиле

кантри очень хороший маркетинговый ход. В чем преимущества ввыборе деревенского стиля для кафе.          o       Используются спокойные, успокаивающие цвета, естественные оттенки:терракотового, нежно-розового, жёлтого, бирюзового, и цвета пород натуральных

деревьев, бо, как известно цветовая гамма напрямую влияет на

психологическое состояние человека.o       Часто  внутри помещений  фасады стен оформляют издеревянного  фальшь бруса, оформляют лепным карнизом и бордюром,

все это даёт ощущения деревенской избы.o       На полках барной стойки можно поместить закрутки  сдомашних солёностей или изделиями из мяса. Конечно, сами закрутки

должны быть красиво оформлены  в стилистической  прозрачной

таре.o       Также выбор посуды для подчёркивания стиля имеет большоезначение. Например, можно использовать керамические изделия из глины: тарелки,

кувшины, пивные кухли для пива и так далее.  Но также нужно

предусмотреть и предпочтения клиентов, поэтому за стандартную посуду для

ресторанов не нужно забывать.o       Наибольшее  внимание стоит уделить мебели – она должна быть «подретро», деревенской.  Большой плюс если она

будет изготовлена из  дерева или плетёной, достаточно

грубого дизайна. Но тут главное  не увлекаться а помнить

об  удобстве Ваших гостей и не терять

минимализм этого стиля.o       Деревенский стиль обязательно  предусматривает наличие текстильных изделий : шторы, коврики, подушки (их вы можете положить

на деревянные стулья для комфорта Ваших гостей).o       Можно не бояться, и  установить на полках деревенские предметы быта например, старинный утюг или кофемолку.  o       Если вы хотите предусмотреть наличие места для больших компаний с мягкими диванами, то это тоже  не проблема, поскольку можно

заказать или подобрать обшивку дивана под цвет лена или хлопка тех

самых штор и все будет  прекрасно сочетается.o       Насчет освещения, то можно предусмотреть установку стилистическихлампадок а источником света могут быть свечи так и  обычнее

лампы  ( как вариант) украшением на столиках

композиции из сухих цветов или этнических оберегов. Не забывать нужно также об униформе персонала,которая  должна подчёркивать сам стиль  кантри.      Деревенский стиль , это в первую очередь  стиль гдеиспользуются экологические  матерьялы, дерево, натуральные ткани(лён и хлопок). Благодаря этому,  подобноезаведение заслужит любовь тех, кто заботится о своём здоровье. Можно смело

утверждать, что аппетит в таких заведениях гораздо сильнее и с этим сложно несогласиться. Когда посещаешь заведения в стиле кантри, то не чувствуешь никакого дискомфорта в плане большогоколичества посетителей и это все даёт само исполнение интерьера, поскольку даёт ощущения домашнего уюта и общениябольшой семьи. Выбор деревенского стиля в первую очередь подойдёт для больших городов, где наличиетакого себе «оазиса» непосредственного уединения от суеты, забот и проблем.