Дизайн кафе в деревенском стиле Итак, выхотите открыть кафе но вас мучает множество

вопросов, и один из них какой стиль для интерьера вам выбрать. Прежде

нужно выходить с того какие предпочтения клиентской базы вашего города. Поэтому

ни для кого не секрет, что все хотят при посещении кафе просто отдохнуть после

рабочего дня, отпраздновать какой-нибудь семейный праздник, или просто провести

вечер в хорошей компании, потому домашняя, уютная и теплая атмосфера

деревенского стиля вашего кафе, наилучшим образом подойдет для успешного

ведения бизнеса. Деревенский стиль интерьеров кафе сейчас очень популярен и

стает в один ряд с такими стилями как минимализм и эклектика. В сегодняшнем

использовании деревенский стиль дает возможность почувствовать колоритною, уютною и тихою

атмосферу присущую деревенскому быту. Этот стиль также не боится сочетания с

современным оборудованием для ресторанного бизнеса.Но еслиприоритетной задачей для вас является создание уюта и тепла для ваших гостей,

то оформление интерьера кафе в стиле

кантри очень хороший маркетинговый ход. В чем преимущества ввыборе деревенского стиля для кафе. o Используются спокойные, успокаивающие цвета, естественные оттенки:терракотового, нежно-розового, жёлтого, бирюзового, и цвета пород натуральных

деревьев, бо, как известно цветовая гамма напрямую влияет на

психологическое состояние человека.o Часто внутри помещений фасады стен оформляют издеревянного фальшь бруса, оформляют лепным карнизом и бордюром,

все это даёт ощущения деревенской избы.o На полках барной стойки можно поместить закрутки сдомашних солёностей или изделиями из мяса. Конечно, сами закрутки

должны быть красиво оформлены в стилистической прозрачной

таре.o Также выбор посуды для подчёркивания стиля имеет большоезначение. Например, можно использовать керамические изделия из глины: тарелки,

кувшины, пивные кухли для пива и так далее. Но также нужно

предусмотреть и предпочтения клиентов, поэтому за стандартную посуду для

ресторанов не нужно забывать.o Наибольшее внимание стоит уделить мебели – она должна быть «подретро», деревенской. Большой плюс если она

будет изготовлена из дерева или плетёной, достаточно

грубого дизайна. Но тут главное не увлекаться а помнить

об удобстве Ваших гостей и не терять

минимализм этого стиля.o Деревенский стиль обязательно предусматривает наличие текстильных изделий : шторы, коврики, подушки (их вы можете положить

на деревянные стулья для комфорта Ваших гостей).o Можно не бояться, и установить на полках деревенские предметы быта например, старинный утюг или кофемолку. o Если вы хотите предусмотреть наличие места для больших компаний с мягкими диванами, то это тоже не проблема, поскольку можно

заказать или подобрать обшивку дивана под цвет лена или хлопка тех

самых штор и все будет прекрасно сочетается.o Насчет освещения, то можно предусмотреть установку стилистическихлампадок а источником света могут быть свечи так и обычнее

лампы ( как вариант) украшением на столиках

композиции из сухих цветов или этнических оберегов. Не забывать нужно также об униформе персонала,которая должна подчёркивать сам стиль кантри. Деревенский стиль , это в первую очередь стиль гдеиспользуются экологические матерьялы, дерево, натуральные ткани(лён и хлопок). Благодаря этому, подобноезаведение заслужит любовь тех, кто заботится о своём здоровье. Можно смело

утверждать, что аппетит в таких заведениях гораздо сильнее и с этим сложно несогласиться. Когда посещаешь заведения в стиле кантри, то не чувствуешь никакого дискомфорта в плане большогоколичества посетителей и это все даёт само исполнение интерьера, поскольку даёт ощущения домашнего уюта и общениябольшой семьи. Выбор деревенского стиля в первую очередь подойдёт для больших городов, где наличиетакого себе «оазиса» непосредственного уединения от суеты, забот и проблем.