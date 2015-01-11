Дизайн кухни-студии: что предусмотреть

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Кухня-студия - модное явление, которое появилось с легкой руки европейских и американских дизайнеров. При разработке дизайна совмещенного помещения важно правильно зонировать пространство. При этом нужно помнить, что это пространство, несмотря на присутствие различных функциональных зон, должно выглядеть единым.
Дизайн кухни.doc
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