Дизайн кухни-студии: что предусмотреть

Кухня-студия - модное явление, которое появилось с легкой руки европейских и американских дизайнеров. При разработке дизайна совмещенного помещения важно правильно зонировать пространство. При этом нужно помнить, что это пространство, несмотря на присутствие различных функциональных зон, должно выглядеть единым.