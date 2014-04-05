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http://vnutremotdel.ru/stati/18-dizayn-proekt-neotemlemyy-etap-remonta.html
Дизайн проект - неотъемлемый этап ремонта
Прошли времена, когда каждый считал свой дом крепостью. Внаше время дом, или квартира – это, прежде всего уютное семейное гнездышко, где
можно отдохнуть и расслабиться после рабочего дня. Дизайнеры современности делают
все для того, чтобы каждый человек, возвращаясь домой, почувствовал
спокойствие.
В наши дни на комфорт работают целые отрасли промышленности,производящие надежный гипсокартон, краски и эмали, радующие глаз и многое
другое.
62_Дизайн проект.doc
29 КБ