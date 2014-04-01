Дни памяти в Кремоне. Антонио Страдивари

Почти половина из 125 ведущих скрипичных мастеров Италиизарегистрированы в торговой палате Кремоны. Из 1500 инструментов высшего качества, производимых ежегодно в Италии, 900 начинают свою жизнь в мастерских Кремоны.

Подсчитано, что от продажи скрипок и виолончелей город получает до 3 млн. евро в год.

http://www.vst-i.ru/stati/dni-pamjati-v-kremone-antonio-stradivari.html

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