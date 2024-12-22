Дорожні огородження: види, функції та правила монтажу

Дорожні огородження — це важливий елемент безпеки на дорогах, який захищає водіїв, пішоходів і повністю мінімізує наслідки аварій. У цій статті ми розглянемо основні види дорожніх огороджень, їх функції та правила монтажу, щоб детальніше розібратися в їх значенні для дорожньої інфраструктури.

Види дорожніх огороджень

Існує кілька видів дорожніх огороджень, кожен з яких виконує свої функції залежно від умов експлуатації. Розглянемо найпоширеніші:

Бар'єрні огородження — це металеві конструкції, призначені для запобігання виїзду транспорту за межі дороги або на зустрічну смугу. Їхня основна задача — зменшення наслідків аварій та запобігання з'їзду машини з проїзної частини. (І так далі.....)

https://docs.google.com/document/d/1JeFNEveCG_j-POoOW5vzjLPW3pomz3LC/edit?usp=sharing&ouid=108314618624336944237&rtpof=true&sd=true