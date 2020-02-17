Достопримечательности Праги

«Злата Прага» по справедливости считается одной из красивейших столиц Европы. Еще ее именуют «Городом 100 башен» - и это тоже оправданное название. Сказать, что в Праге есть, что посмотреть – ничего не сказать. Обычная прогулка по историческим улочкам позволит совершить самостоятельно массу открытий. Но есть достопримечательности, которые стоит отнести к категории must see. Благодаря им сложится гармоничный образ чешской столицы.