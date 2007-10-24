Два сценария трудоустройства

Вы устроились на работу. Собеседование прошло, как вам показалось, удачно. Но проработав месяц-полтора, вы понимаете, что наилучший выход для вас – уволиться с этой работы… Тот, у кого такая ситуация складывалась не раз, замечал, что иногда события разворачиваются как будто по заранее написанному сценарию. Причем сценарий может быть написан в любом жанре – от комедии до драмы. Мы предложим вам некоторые из них.

Комедия

Сюжет. Вас приняли без всякого резюме. Вы просто позвонили по объявлению. Собеседование прошло как-то скомкано. Вы говорили в основном с секретаршей. Ваш будущий босс только один раз вышел из своего кабинета, задал незначительный вопрос, одобрительно кивнул и скрылся. Но в ваш первый рабочий день он вызвал вас к себе и предложил еще одну должность по совместительству.

Его выгода нам понятна: один человек – полторы зарплаты, два человека – две зарплаты. Но вам нужны деньги, нужна работа, и вы согласились. А потом поняли, что совершили ошибку…

Вас постоянно теребят. Несколько раз в течение дня должны одновременно оказываться в нескольких местах. Чувствуете себя Фигаро и Труффальдино в одном флаконе. Вы стали рассеянны, начали ронять папки с документами, случайно стирать в компьютере то, что сами только что наработали, входить с разбегу в закрытые двери. А вы думали быть героем комедии по чужому сценарию – легко?

Ваши действия. Лучше, конечно, немедленно уволиться. Всех денег не заработаете – заработаете только невроз. Можете, конечно, нанять кого-то, кто бы за небольшое вознаграждение отвечал на звонки по вашему рабочему телефону вашим голосом.

Еще вариант – отказаться от комедийного совмещения должностей и заниматься своим делом – честно, спокойно.

Вестерн или боевик

Сюжет. Резюме в фирму вы послали сами. При встрече ваш будущий босс хлопал вас по плечу, только что обниматься не лез, энергично повторяя: „Нам нужны люди,”– как будто речь идет о военных действиях или баррикадах, и он уже готов вручить вам винтовку. С первого дня ваш начальник и сотрудники говорили вам в один голос: „Мы – одна команда. У нас прекрасный, сплоченный коллектив, готовый к борьбе с любыми конкурентами”.

Вскоре вы поняли, что конкуренты – это одна конкретная фирма, работающая в той же сфере, что и ваша, а ее директор – бывший однокурсник вашего директора. Видимо, конкурентами они стали, когда фирм и в помине не было, и теперь война идет не на жизнь, а на смерть.

Причем, если бы дело ограничивалось боевиком, то есть враждой, – то это еще куда ни шло. Но это все больше напоминает вам вестерн, то есть погони на лошадях. Или лозунги времен школьного детства и юности: „Догоним и перегоним Америку”.

Все сотрудники днем и ночью – вот откуда такая сплоченность, – должны напряженно трудиться над тем, чтобы хоть в чем-то опередить конкурентов. Во время случайных встреч на нейтральной территории сотрудники двух фирм должны бросать друг на друга гневные, испепеляющие соперника, взгляды.

Ваши действия. Может быть, в вашем характере есть что-то от бойцовской собаки и вы рады, что для вашей природной агрессивности нашелся достойный объект. В противном случае, больше месяца такой жизни вы не выдержите.