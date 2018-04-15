Дворец короля Николы в Баре - это роскошный дворцово-садовый ансамбль, возведенный в 1885 году как резиденция наследника - принца Данилы и именовалась как вилла “Тополица”. Позже во дворце поселилась королевская дочь - княгиня Зорка со своим супругом.

В 1919 году дворцовая постройка “приобретает” элегантный зал для балов, а со временем формируется современный вид комплекса: малый дворец, охранный дом, часовня, изумительной красоты парк, сезонные ботанические сады с редкими насаждениями.

Интересно! Никола I был большим любителем яхт, и в его коллекции была знаменитая «Sibil» Жюля Верна.

История роскошного дворца в XX ст. витиевата и сумбурна, как и само столетие. В нем располагались:

аграрная школа (1933);

дом для несколько семей (1949);

местная библиотека (1965);

краеведческий музей (с 1977 и поныне).

Интересно! В помещении зимнего сада, проект которого был преподнесен в дар Николе I от итальянского короля Витторио Эмануэле, ныне действует ресторан “Королевский сад”.

Ощутить королевский размах и прикоснуться к былой роскоши можно, посетив установленный в парковой зоне поезд «Ciro», салон одного из двух вагонов сохранил аутентичное убранство той эпохи.

Адрес: Ulica Jovana Tomasevica, г. Бар, ЧерногорияКак добраться: С Сутоморе на автобусе ехать 15-20 минут. Стоимость проезда на автобусе 1 €.График работы: музей - 08.00-14.00 (сб, вс - выходные)\;ресторан - 17.00-23.00 ежедневно.Телефон: +3823030314079Вход: в музей 1,5-2 € (сезонно).

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