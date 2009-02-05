Экспансия Китая в мой интерьер

http://uhouse.ru/style/2100-jekspansija-kitaja-v-mojj-interer.html

Статья для сайта об интерьере.

Тема: китайский стиль в интерьере.

Сегодня ночью мне вновь приснился ОН… Так не хотелось открывать глаза, отпускать его и жить в мучительном ожидании новой встречи, во сне иль наяву. Я уткнулась носом в подушку, отчаянно пытаясь уловить его аромат, те роскошные и таинственные нотки, которые так явно ощущала во сне. Укрывшись с головой, я представляла себе, как открою глаза, а в моей комнате все будет выдавать его присутствие: изображения на стене, причудливые фарфоровые статуэтки на стеллажах, фонарики ручной работы, так любимые им шелка! Сердце бешено колотилось в груди и неистово убеждало меня: так больше нельзя! Ты должен быть рядом, мой любимый, моя сладкая мука, моя тайна, мой Китай! И если я не могу переехать к тебе, значит, приглашу тебя к себе!