Эксперт, в области нейросетей. Фрилансер.

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Я знаю про дизайн сайтов, лендингов, воронок продаж. Разбираюсь в создании сайтов, умею работать и создаю визуалы, которые увеличивают вовлечение на 50%, а так же и в нейросетях. Пишу тексты, для различных целей. Дизайнер, который говорит на языке нейросетей.

Создаю лендинги с AI-иллюстрациями, пишу тексты через ChatGPT, оптимизирую воронки продаж через аналитику. Мой хак: совмещаю креатив и

data-driven подход, чтобы сайты не просто выглядели

круто, но и приносили прибыль! Остальное из моего партфолио.

https://drive.google.com/drive/folders/18AjimdkMeaUCq84xpj853QzokKFsQd6X

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