Экзотическая Индонезия

http://turism2009.ru/ekzoticheskaya-indoneziya-i-zhemchuzhina-aktivnogo-otdyxa-novaya-zelandiya.html

Самобытная и многообразная Индонезия. По материалам «Фар Истерн экономик ревью», Гонконг.

Если внимательно изучить этнографическую картину этой страны, то можно по достоинству оценить девиз, начертанный на гербе Индонезии, — «Единство в многообразии».