Элегантный символ Венеции

http://travel.tickets.ua/publication/article/italy/100026-venetian_gondola.html

О чем вы сразу вспоминаете при разговоре о Венеции? Конечно же, о каналах и венецианских лодках — гондолах. Их невозможно представить друг без друга. Американский издатель Генри Люс однажды заметил: «Венецию надо увидеть, чтобы поверить в нее». Он не сказал ничего о гондоле, но эти слова в полной мере относятся и к ней.