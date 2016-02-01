Эргономика на кухне - основные правила

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http://lubopytnoe.ru/publikacii/ergonomika-na-kuxne-osnovnye-pravila.htm
Традиционно, основные критерии выбора кухонного оформления - стилистическоенаправление и эстетика исполнения мебельного ансамбля, в то время, как
эргономика играет не последнюю роль в процессе работы на кухне, в чем и
убеждаются люди, которые не учли изначально данный фактор. Иными словами, кухня
должна быть многофункциональной, а все действия в границах кухни – максимально
оптимизированными, то есть рациональными,удобными, безопасными. Грамотно спланированный и размещенный кухонный гарнитур
значительно облегчит работу его пользователя. Даже самые стильные кухни могут и должны быть эргономичными. Чтобы проще всегорешить данную проблему, необходимо заказать кухню согласно индивидуальным
особенностям, что позволит заложить в основу проекта все основополагающие
принципы эргономики. Социальный факторЧисло предполагаемых потенциальных пользователей определяет размеры стола ссоответствующим количеством посадочных мест. Размещение мебельных элементовЭргономично расположенная кухонная мебель позволит беспрепятственно, не делаялишних движений – на расстоянии вытянутой руки доставать необходимую утварь,
включать плиту, открывать морозильник. Преграды в границах кухни являются
сдерживающим фактором. Пространство проходов необходимо рассчитывать так, чтобы
приоткрытые дверцы духовки, шкафов, холодильника не вынуждали хозяйку принимать
вынужденно неудобную позу. В районе углового шкафа рационально применять наиболее
вместительный выкатной конструктив ящиков. Идеальный выбор – свободный проход
при всех возможно открытых дверных элементах мебели, холодильника и бытовой
техники. Не менее важны габариты мебели и особенно ее высота. Однородный
высотный вертикальный уровень шкафов формирует дополнительную
функционально-полезную площадь, на которой можно размещать множество полезных
принадлежностей. Для пожилых людей стоит допускать различные высоты столешниц,
полок и шкафов. К примеру, разделочную поверхность можно опускать ниже
варочной, а конструктив мойки имеет смысл приподнять. Периодическая смена
наклона спины позволит отдыхать, а стало быть эффективнее действовать на кухне.
Рабочая функциональная зонаСовременныестильные кухни с грамотным функциональным зонированием подконкретного пользователя позволят максимально реализовать возможности, как
хозяев, так и гостей. Если планируется использование кухни для каждодневной
эксплуатации плиты и духовки, то рабочий треугольник плита/холодильник/мойка –
основа эргономичности пространства, подразумевающая экономию времени, энергии
при приготовлении пищи. Зона доступной видимостиВ пространственной области пол/40см, как правило, предусматривают полки длянаиболее габаритных и редко используемых принадлежностей. Зона 40см/75см –
место для сковородок и больших кастрюль. На наиболее комфортном для человека
пространственном уровне 75см/190см планируют размещение часто применяемой
утвари. Принцип эргономичности кухонного мебельного ансамбля предполагает соответствиепропорциям тел хозяев, размещение бытового электрооборудования в непосредственной
близости к электророзеткам, оптимальную дистанцию между рабочими центрами.