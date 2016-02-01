Эргономика на кухне - основные правила

http://lubopytnoe.ru/publikacii/ergonomika-na-kuxne-osnovnye-pravila.htm

Традиционно, основные критерии выбора кухонного оформления - стилистическоенаправление и эстетика исполнения мебельного ансамбля, в то время, как

эргономика играет не последнюю роль в процессе работы на кухне, в чем и

убеждаются люди, которые не учли изначально данный фактор. Иными словами, кухня

должна быть многофункциональной, а все действия в границах кухни – максимально

оптимизированными, то есть рациональными,удобными, безопасными. Грамотно спланированный и размещенный кухонный гарнитур

значительно облегчит работу его пользователя. Даже самые стильные кухни могут и должны быть эргономичными. Чтобы проще всегорешить данную проблему, необходимо заказать кухню согласно индивидуальным

особенностям, что позволит заложить в основу проекта все основополагающие

принципы эргономики. Социальный факторЧисло предполагаемых потенциальных пользователей определяет размеры стола ссоответствующим количеством посадочных мест. Размещение мебельных элементовЭргономично расположенная кухонная мебель позволит беспрепятственно, не делаялишних движений – на расстоянии вытянутой руки доставать необходимую утварь,

включать плиту, открывать морозильник. Преграды в границах кухни являются

сдерживающим фактором. Пространство проходов необходимо рассчитывать так, чтобы

приоткрытые дверцы духовки, шкафов, холодильника не вынуждали хозяйку принимать

вынужденно неудобную позу. В районе углового шкафа рационально применять наиболее

вместительный выкатной конструктив ящиков. Идеальный выбор – свободный проход

при всех возможно открытых дверных элементах мебели, холодильника и бытовой

техники. Не менее важны габариты мебели и особенно ее высота. Однородный

высотный вертикальный уровень шкафов формирует дополнительную

функционально-полезную площадь, на которой можно размещать множество полезных

принадлежностей. Для пожилых людей стоит допускать различные высоты столешниц,

полок и шкафов. К примеру, разделочную поверхность можно опускать ниже

варочной, а конструктив мойки имеет смысл приподнять. Периодическая смена

наклона спины позволит отдыхать, а стало быть эффективнее действовать на кухне.

Рабочая функциональная зонаСовременныестильные кухни с грамотным функциональным зонированием подконкретного пользователя позволят максимально реализовать возможности, как

хозяев, так и гостей. Если планируется использование кухни для каждодневной

эксплуатации плиты и духовки, то рабочий треугольник плита/холодильник/мойка –

основа эргономичности пространства, подразумевающая экономию времени, энергии

при приготовлении пищи. Зона доступной видимостиВ пространственной области пол/40см, как правило, предусматривают полки длянаиболее габаритных и редко используемых принадлежностей. Зона 40см/75см –

место для сковородок и больших кастрюль. На наиболее комфортном для человека

пространственном уровне 75см/190см планируют размещение часто применяемой

утвари. Принцип эргономичности кухонного мебельного ансамбля предполагает соответствиепропорциям тел хозяев, размещение бытового электрооборудования в непосредственной

близости к электророзеткам, оптимальную дистанцию между рабочими центрами.