Этнические стили. Весна.

Японский интерьер – тандем пространства и поэзии.

Легкость, свобода, лаконичность мебели, минимум декора, скромность и небольшая недосказанность. Без суеты.

У японцев особое отношение к природе. Естественная красота – сущность японского жилища. Поэтому японский стиль ассоциируется с природными цветами, как правило, в светлой гамме: оттенки бежевого цвета, белый, кремовый, молочный. Для японской мебели характерны сдержанные светлые тона. Поверхность мебели и стен не фактурная - гладкая. Ткани кремовые и белые. Материалы натуральные: хлопок, шелк, дерево, бамбук, бумага и как изящный штрих – металл.