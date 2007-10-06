Extreme Masters Season II & 285 000$!

Вторая серия "Superleague" от ESL придет на международную киберспортивную арену с большим призовым фондом в $285.000, который уже истосковался по новым чемпионам!

Традиционно, главными дисциплинами станут Counter-Strike 1.6 и Warcraft III. Более того, Intel Extreme Masters пройдется по Америке и Европе с несколькими оффлайн-ивентами, и они обязательно соберут большое количество болельщиков и зрителей.

Для того чтобы поучаствовать в Extreme Masters для стран без ESL Pro Series, 8 октября командами придется пройти национальные отборочные туры, а количество слотов на них будет определяться строгим рейтингом. Как уже говорилось выше, матчи будут проходить как online, так и на специальных LAN'ах. Организаторы уверяют, что в этом сезоне все будет еще жарче и интересней - что ж, посмотрим.