Эзернет (IP) - перевод с английского на русский.

As IP technology is implemented more widely, IP/Ethernet becomes the widely-used transport technology with the best cost efficiency. IP/Ethernet transmission will be a good choice for operators. The IP Ethernet network can meet the high bandwidth requirement of LTE.

Так как в современном мире IP технология применяется везде все более широко, именно поэтому транспортная технология IP/Ethernet становится так же широко используемой в сравнении цена качество. И не уступают по качеству в данной категории. Передача данных по средствам IP/Ethernet станет хорошим выбором для операторов. Сеть Ethernet IP соответствует самым высоким требованиям по пропускной способности LTE.