Фильтровентиляционные агрегаты

Основноеназначение фильтровентиляционных агрегатов (ФВА) – очистка воздуха от пыли,

паров, аэрозольных выделений, а также тумана, который образуется вследствие

обработки металла. Применяются данные устройства при ручной резке металла и

сварочных работах. Надёжность очистки обеспечивает многоступенчатая обработка вредных веществ и мощная система

фильтрации. В результате многократной обработки воздух будет очищен даже от

самых мелких и трудноудаляемых частиц. Эффективность процесса очистки при этом

составляет 99,99%.ФВАмогут применяться как в качестве индивидуальных аппаратов, так и в качестве

групповых. Устройства используются совместно с различными типами станков. Различаютследующие типы ФВА:· передвижные;· стационарные.Основнымпреимуществом передвижных агрегатов является их мобильность и портативность.

Они очищают загрязнённый воздух непосредственно от источника загрязнения. Передвижные

модели серии АС состоят из 2-х подъёмно-поворотных вытяжных устройств.

Функционируют такие агрегаты при температуре от +5 до +40 градусов. Помимо

подъёмных вытяжных элементов передвижные ФВА снабжаются фильтровентиляционным

блоком. Принципработы передвижных аппаратов заключается в следующем: отсасываемый воздух

перемещается в центр агрегата через воронку. В камере пыль осаждается.

Следующим этапом является грубая фильтрация воздуха, т.е. удаляются только

крупные частицы. Далее в фильтре тонкой очистки происходит более тщательная

нейтрализация вредных веществ. Через вентилятор очищенный воздух поступает в

окружающую среду. Управлениепередвижными ФВА осуществляется через блок, расположенный на передней панели

агрегата. Здесь сосредоточены основные органы управления. Ниже приведена

таблица основных технических характеристик наиболее популярных моделей

передвижных ФВА: