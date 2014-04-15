Фильтровентиляционные агрегаты

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Основноеназначение фильтровентиляционных агрегатов (ФВА) – очистка воздуха от пыли,
паров, аэрозольных выделений, а также тумана, который образуется вследствие
обработки металла. Применяются данные устройства при ручной резке металла и
сварочных работах. Надёжность очистки обеспечивает многоступенчатая обработка вредных веществ и мощная система
фильтрации. В результате многократной обработки воздух будет очищен даже от
самых мелких и трудноудаляемых частиц. Эффективность процесса очистки при этом
составляет 99,99%.ФВАмогут применяться как в качестве индивидуальных аппаратов, так и в качестве
групповых. Устройства используются совместно с различными типами станков. Различаютследующие типы ФВА:· передвижные;· стационарные.Основнымпреимуществом передвижных агрегатов является их мобильность и портативность.
Они очищают загрязнённый воздух непосредственно от источника загрязнения. Передвижные
модели серии АС состоят из 2-х подъёмно-поворотных вытяжных устройств.
Функционируют такие агрегаты при температуре от +5 до +40 градусов. Помимо
подъёмных вытяжных элементов передвижные ФВА снабжаются фильтровентиляционным
блоком. Принципработы передвижных аппаратов заключается в следующем: отсасываемый воздух
перемещается в центр агрегата через воронку. В камере пыль осаждается.
Следующим этапом является грубая фильтрация воздуха, т.е. удаляются только
крупные частицы. Далее в фильтре тонкой очистки происходит более тщательная
нейтрализация вредных веществ. Через вентилятор очищенный воздух поступает в
окружающую среду. Управлениепередвижными ФВА осуществляется через блок, расположенный на передней панели
агрегата. Здесь сосредоточены основные органы управления. Ниже приведена
таблица основных технических характеристик наиболее популярных моделей
передвижных ФВА: