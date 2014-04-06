Фоновый амбиент-сурраунд для WoT

Фоновый амбиент-сурраунд или звуки на поле битвы

Проработав более 8 лет с компьютерными клубами, постоянно выбирая новинки-игры, которые были бы интересны (и по возможности полезны) публике, 90% из которой составляла молодежь, не могу не вспомнить один примечательный момент, который может быть полезен многоуважаемым разрабам.

В одной игре - Close Combat, из которых бриллиантом является часть III, можно было в режиме кампании брать/защищать целую серию карт, относящихся к одной битве.

Доставляли трупики танков, аккуратно расставленные в тех же местах, когда ты возвращался на карту в энный раз.

Кстати, зимой черные остовы сгоревших машин были тщательно подзанесены снегом, что добавляло реализма и заставляло прочувстовать.

А дикие вопли раненых и испуганных бойцов:

- Сержант! ФееедЯ! Нас сильно обстреливают! У него непробиваемая броня! - озвученные по нациям, доставляли не меньше.

И еще.

Закадровая музыка WOT, обычно только на старте карты соответствующая антуражу, например Дубинушка на Мурованке, не совсем хороша.

Вот в том же CloseCombate к каждой карте прилагался свой эмбиент.

Атмосферно: во время боя, кроме рева моторов и топота бегущих солдат слышалось как далеко-далеко дал пару очередей пулемет, временами глухие отзвуки канонады, периодически трель птичек, шум воды. И вдруг отдаленный посвист снаряда, вот снаряд упал, как Челябинский метеорит, но разрыва нет, просто глухой всплеск или тихий чвяк - камуфлет.

Здорово, господа. Больше интерактива, так сказать.

Это позволяло представить что ты не в пластиковой песочнице, а от тебя таки зависит судьба, скажем, Курской битвы.